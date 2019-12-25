英國央行：低利率除了催經濟 還能「催生」

英國央行（BoK）研究員發現，降低利率的作用遠不止於刺激經濟。自央行在金融海嘯期間大砍利率後，2009年新增1.45萬名嬰兒。

英國央行研究員卡明（Fergus Cumming）和德特琳（Lisa Dettling）的研究發現，央行自2008年夏季一路調降利率，從原先的5%降至2009年3月的0.5%，促使2009年多了1.45萬名新生兒，接下來三年的出生率也增加7.5%。他們說：「平均而言，央行將政策利率每下調1個百分點，英國的出生率就會提高2%。」

卡明和德特琳估計，每當央行將基準利率調降1個百分點，選擇浮動利率房貸（ARM）家庭的生育率就增加5%。研究顯示，這些家庭的房貸每季平均減少42%（相當於1,000英鎊），正好補貼育兒費用。

相較之下，美國同期的出生率則呈現下降。研究人員認為，這與美國房貸普遍採用固定利率和房地產價格下跌有關，「若美國家庭能享有更低利率，可能就不會在經濟大衰退出現『嬰兒荒』（baby bust）了」。