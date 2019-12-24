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年底債市賣壓出籠 負殖利率公債半年內縮水6兆美元

2019-12-24 23:47經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

年底全球債市賣壓出籠，負殖利率公債規模較夏季的高點一口氣縮減6兆美元，顯示市場對經濟衰退的疑慮減緩。

倫敦金融時報（FT）報導，上周美中貿易談判協議浮現曙光，促使債券價格下跌，推升日本10年期公債殖利率自3月來首次轉負為正，美國10年期公債殖利率也漲至五周高點的1.92%；歐元區公債殖利率的漲勢同樣凌厲。

債市如此走勢也促使負殖利率債券的總規模大幅萎縮，由6月的高點17兆美元，一路縮減至僅略高於11兆美元。

市場對美中貿易談判抱持謹慎樂觀的態度，使向來被投資人視為避風港的公債失去吸引力；全球經濟前景轉趨樂觀也將進一步衝擊負殖利率債券，若投資人續抱該債券至到期日，勢必得承受虧損。

對於押注債券殖利率將持續走低的部分基金經理人而言，債券價格下跌出乎他們的意料。但分析師認為，這並不表示投資人對負殖利率債券的熱情已全然消退。

安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說：「儘管各國央行重申超低利率將持續更長時間，以下三大因素仍一起推高殖利率：全球經濟成長的負面指標減少、貿易緊張局勢緩解，以及市場上過多投資人押注殖利率走跌。」

在今年夏季，全球經濟放緩引發市場恐慌，促使債市大漲，全球負殖利率債券的規模也達到空前新高。但隨著投資人對經濟將陷入衰退的押注減輕，債市也開始降溫。

基於預測美中貿易接下來的談判可能觸礁，部分投資人預期，債市明年將重拾漲勢。但這些投資人不願在耶誕假期買進債券，因為市場波動容易因交投清淡而放大。

瑞聯集團（UBP）投資經理人卡茲米（Mohammed Kazmi）說：「市場參與者大概打算等到明年再重新配置公債。我們認為情況沒有任何轉變，大型央行仍將按兵不動，唯一的風險是他們可能再次降息。」

年底全球債市賣壓出籠，促使負殖利率公債規模較夏季的高點縮減6兆美元，顯示市場對經...
年底全球債市賣壓出籠，促使負殖利率公債規模較夏季的高點縮減6兆美元，顯示市場對經濟衰退的疑慮減緩。圖為美國財政部。美聯社
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