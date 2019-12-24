Uniqlo全自動化終達陣！祕密武器原來是這個

日本優衣庫（Uniqlo）的母公司迅銷集團旗下的主要倉庫，去年用機器人取代90%的人力，但有個工作機器人仍無法取代。但在日本新創Mujin的幫助下，迅銷宣稱已打破全自動化的最後障礙，有助解決該集團列為最優先處理事項，也就是日本人口高齡化所造成勞力短缺的問題。

迅銷和Mujin兩家公司已發明出一種機器人，兩隻手臂能拿起柔軟的T恤，並整齊地放置在要寄送給客戶的箱子裡。

這個動作對一般人來說輕而易舉，但對笨拙的機械手臂而言，要抓起並折好質地柔軟的服飾，始終是個挑戰。再加上還需要分類出不同季節、不同顏色和不同包裝的衣服，要辦到這些事情，往往還是人類做得最好。

就連對自動化最執著的信仰者如電商巨擘亞馬遜（Amazon），都還是要倚賴人類挑貨員（pickers）。

Mujin株式會社的共同創辦人兼執行長Issei Takino說：「我們一直不願與服飾公司合作，因為這實在太困難了。」「但迅銷的優勢是，它有能力可以撤換整個供應鏈，讓其更適於自動化。如果我們想接受這個挑戰，就必須和迅銷合作。」

Mujin株式會社創立於2011年，致力於發展動態和視覺系統，例如3D攝影機。人類操作員在一台機器上裝設Mujin的控制器後，這台機器不必重複編寫程式就能「看到」並移動。