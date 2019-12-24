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美國考慮從非洲中東拉美撤軍 專心對付中俄

2019-12-24 22:16聯合報 編譯李京倫／即時報導

紐約時報報導，美國國防部長艾思博考慮大幅削減駐非洲、中東和拉丁美洲的美軍規模，目前駐西非的美軍可能全數撤離，以專心對付中國大陸和俄國等強國，料將在明年一月做出初步決定。

了解內情的美國官員透露，首先可能從削減駐西非美軍開始，具體行動包括：放棄一個最近花費1.1億美元建成的尼日無人機基地，並停止支援在馬利、尼日和布吉納法索打擊武裝分子的法軍。

未來數月，艾思博可能把駐伊拉克美軍人數從5000減為2500，並將駐阿富汗近1萬3000名美軍縮減4000人，駐拉丁美洲美軍也要縮減。

艾思博的想法是，2001年911事件後，美國派兵到充斥著叛軍和武裝團體的遙遠國度，打擊恐怖分子，數以萬計美軍駐守在當地，只是維持最低限度的穩定，卻不太可能弭平叛亂，美軍該從這樣的局面抽身。

這個構想也是在執行美國總統川普的競選承諾。川普一上台就宣稱要終結美國在海外進行的「無止盡的戰爭」，但美軍目前在海外仍有20萬人，和川普上台時差不多，並未縮減。

艾思博本月稍早說：「我們已開始檢討每個戰區，明白我們該達到的要求，並確保美軍盡可能高效率。」艾思博已責令非洲司令部，最晚明年一月提出初步撤軍和重新部署軍隊的計畫。

艾思博提出撤軍構想後，美國政府內部一些人批評說，美國撤軍可能使非洲出現權力真空，反而讓中俄得以趁機擴展勢力範圍，此外，美國撤軍可能使非洲陷入動亂，導致大量難民湧入歐洲。

駐西非美軍的主要任務是，訓練西非安全部隊打擊伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」和凱達組織與伊斯蘭國分支。艾思博認為，一些武裝團體既無能力也無意願攻擊美國，美軍繼續駐在當地意義不大。

美國非洲司令部新上任的指揮官湯森德力陳己見說，美軍必須繼續駐在非洲，才能與積極在當地擴展經濟和軍事影響力的中俄抗衡。主管中東美軍的中央司令部指揮官麥肯錫極力主張，美國反而該在中東增兵，才能嚇阻伊朗。

尼日一個軍事基地裡，豎立著美國（左）和尼日（右）國旗。（美聯社）
尼日一個軍事基地裡，豎立著美國（左）和尼日（右）國旗。（美聯社）
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美軍非洲西非

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