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台南工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

市值高達1480億 Netflix顛覆影視產業

2019-12-24 18:12台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

Netflix近十年取得巨大成功，帶動串流影視產業的蓬勃發展。（photo vi...
Netflix近十年取得巨大成功，帶動串流影視產業的蓬勃發展。（photo via pxfuel, used under CC license）
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串流影視已成不可忽視的新趨勢！據最新標普500指數，美國影視公司Netflix成為美股500大公司中近十年股票收益成長最快的公司，漲幅來到4181％。此外，Netflix以串流影視的商業模式取得巨大成功，也在近十年逐漸改變人們影視消費模式。

美股表現最佳公司

《CNBC》報導指出，Netflix在2010年1月以1百萬美元的股份進入股市，至今收益已來到了4千3百萬美元，是近十年美股表現最佳的公司，其總市值高達1480億美元，成功擠進美國前40大公司。

董事會成員霍格認為，Netflix的商業模式在很多方面與世俗常規背道而馳，但最後都一一證明能夠成功，包括反映消費者需求、主打隨時隨地都能看劇的串流服務、推出不遜於傳統影視的高品質劇集、以及進軍全球市場擴張利潤等。

引領追劇文化

根據《路透社》報導，在莫約10年前，人們觀看影劇主要是透過錄影帶及DVD等方式，或是收看有線電視的播送。2010年年底起，有線電視的收看人數逐漸下滑，美國影視公司Hulu在11月率先推出串流訂閱服務，Netflix也在同時開始投入原創影集的製作。

Netflix在2013年2月推出首部原創影集「紙牌屋」，並一次釋出了該劇首季共13集的所有內容，接著在6月以同樣模式釋出原創影集「勁爆女子監獄」，逐漸改變了人們觀賞影劇的文化，「追劇（binge-watch）」一詞甚至成了牛津辭典2013年年度第2的風雲單字。

Netflix內容長沙瓦多斯表示，「我們的觀看數據指出，大部分的串流觀眾偏好一次取得整季的影劇內容，再以自己的步調觀看，」顯現了Netflix顛覆傳統影視產業，取得成功的重要因素。

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美股標普牛津

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