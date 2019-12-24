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傲視馬雲！亞洲首富安巴尼今年財富再添170億美元

2019-12-24 17:37經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

已是亞洲首富的安巴尼（Mukesh Ambani），今年的財富又更上一層樓，增加的金額也超越排亞洲第二的阿里巴巴集團創辦人馬雲。

根據彭博億萬富豪指數，安巴尼的財富淨值在今年截至12月23日增加約170億美元，至610億美元左右。相較下，阿里巴巴集團創辦人馬雲的財富淨值增加113億美元，亞馬遜創辦人貝佐斯則損失132億美元。

若以全球來看，貝佐斯排在蓋茲之後，安巴尼排第12，馬雲排第19。

安巴尼今年財富激增是因為他的印度信實工業（Reliance Industry）股價大漲40%，該集團正把業務重心，從核心的煉油與化工轉向消費者產品與服務。信實工業今年股價的漲幅是印度股市同期間漲幅的兩倍。

投資人押注信實工業投入電信與零售等新事業，很快將為股東帶來報酬。安巴尼的目標之一是在印度建立能挑戰亞馬遜的電商巨擘，而且還大肆舉債，對無線電信業者投資約500億美元，目標在三年內成為印度電信龍頭。

TCG資產管理公司投資長Chakri Lokapriya表示：「安巴尼要讓信實工業不只是石油與天然氣業的領導者，還要成為電信與零售龍頭，可能很快也會稱霸電商領域。」

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）。 美聯社
亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）。 美聯社
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印度電商貝佐斯

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