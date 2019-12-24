除草劑致癌判決可能生變 拜耳股價回升

上訴法院推翻判決，拜耳公司股價回升。(Getty Images) 分享 facebook

聯邦上訴法院裁定，孟山都(Monsanto)的Roundup除草劑會致癌的判決應當被推翻後，其母公司拜耳(Bayer)的股價上升。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，環保署在20日呈交舊金山上訴法院的摘要文件中說，它已審查並批准該除草產品的警告標籤，而基於加州法律的陪審團裁決應予以撤銷。司法部與環保署共同考慮該聯邦陪審團的裁決。

聯邦地方法官今年夏天把賠償給聲稱使用Roundup多年後罹患非霍奇金氏淋巴瘤的男子的金額，削減至2500萬元，但拒絕推翻陪審團認為Roundup有缺陷的裁決，因其標籤未包含致癌警告，而孟山都堅持Roundup安全。

Roundup含有草甘膦，法院和美國家庭因擔心其安全性，現正進行測試。環保組織的測試增加了消費者的擔憂，例如一項研究發現，21種燕麥穀片和零食產品含有微量草甘膦。草甘膦是美國農業使用最廣泛的除草劑，農民在高爾夫球場和住宅的草坪上噴灑，以殺死雜草。

環保署在5月時說，他們「持續發現，按照目前的標籤指示使用草甘膦，不會危害公眾健康，而且草甘膦不是致癌物質。」但環保人士和其他倡議者反對這個決定。世界衛生組織把草甘膦視為「可能是人類致癌物」之後四年，環保署作出該決定。

拜耳在2018年以大約630億元的價格收購孟山都，及承擔數萬起與Roundup有關的官司，並已輸掉其中三起。拜耳對該判決提出上訴，但本月表示，在等候聯邦准許一項可能的和解協議期間，同意延遲兩起訴訟。

拜耳在一封電郵中表示，美國政府和其他各方選擇提供法律意見，支持該公司的上訴，使該公司「受到鼓舞」。

此外，拜耳還獲得華爾街支持，其股價一度上漲至14個月來的高點73.93元，漲幅為3.5%。