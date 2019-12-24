油價在清淡交易中微漲 大陸銅企醞釀減產 銅價止跌回升

原油價格周一在清淡交投中小幅走高。黃金價格上漲，突破上周大約11美元的窄幅波動區間，美中關係再度浮現不確定性。銅價逆轉早盤下跌走勢，彭博報導說中國一些大型銅生產企業將於本周舉行會議，以評估可能的減產。以下是整理自彭博的商品行情：

●紐約油價小幅上漲

原油價格周一在清淡交投中小幅走高，有關科威特希望與沙烏地阿拉伯達成協議以恢復邊境上原油生產的消息，以及美國頁岩油生產商加大鑽探活動，都限制油價上漲。

紐約市場2月原油期貨周一上漲0.1%。科威特石油大臣Khaled Al-Fadhel周日表示，科威特和沙烏地阿拉伯可能在今年年底之前就中立區達成協議。不過，分析師仍擔心明年可能出現供應過剩的局面。

紐約商業交易所2月交割的西德州中級原油（WTI）漲8美分，至每桶60.52美元； ICE歐洲期貨交易所2月交割的布蘭特原油期貨上漲25美分，至每桶66.39美元，比同月WTI溢價5.87美元。

●黃金漲破窄幅區間

BCS Global Markets分析師Artem Bagdasaryan稱，交易商正在尋找假期前入手黃金的理由，尚未簽署的美中協議讓他們感到不安，支撐避險買盤。 對英國無協議脫歐的擔憂再度浮現，也引起了投資者注意。

截至紐約時間13:57，現貨金上漲0.4%，報每英兩1,484.41美元，創11月6日以來最高收盤價。2月交割Comex黃金期貨上漲0.5%，結算價報1,488.70美元。

●基本金屬：銅價止跌回升

知情人士稱，十家大型煉廠將於12月26日在福建福州開會，包括兩大銅企江西銅業和銅陵有色。