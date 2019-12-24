台灣ADR隨台、美股全漲 台積電漲0.5%

台積電周一在美國上市的美國存託憑證（ADR）隨台股上漲，較台北交易溢價5.1%。

台積電ADR漲0.5%，收在58.22美元。費城半導體指數漲0.2%。

美國股市在清淡的交易中再創歷史新高，市場看好美中第一階段貿易協議很快簽署，中國較長宣布下調一系列商品的進口關稅。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.1%報3,224.01點。道瓊工業指數漲96.44，漲幅0.3%報28,551.53點。那斯達克綜合指數上漲0.2%報8,945.65點。

台灣加權股價指數昨天漲63.15點收12,022.23點。台積電漲1.5%，收334元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 84.74 +0.36 85.40 -0.78

中華電 CHT 111.52 +0.60 111.50 0.01

台積電 TSM 351.13 +0.50 334.00 5.13

聯電 UMC 16.46 +0.37 16.55 -0.51

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價