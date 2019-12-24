美股受陸降關稅激勵再創新高 波音隨CEO下台大漲

美國股市在清淡的交易中再創歷史新高，市場看好美中第一階段貿易協議很快簽署，波音公司（Boeing）開除執行長後，道瓊工業指數也大為提振。

標普500指數九個交易日來八度上漲，中國較長宣布下調一系列商品的進口關稅。美股在假日周交投清淡，比100天平均水準低20%以上。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.1%報3,224.01點。道瓊工業指數漲96.44，漲幅0.3%報28,551.53點。那斯達克綜合指數上漲0.2%報8,945.65點。

中國周一表示，將自明年1月1日起調整部分商品進口關稅，包括冷凍豬肉和酪梨到某些類型半導體等商品，在經濟放緩和與美國處於貿易戰之際尋求提振進口。

Delegate Advisors的投資組合管理負責人Dunkin Allison表示，一方面因為市場交易量低，另一方面是中國方面有些進展，確實吸引多頭。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，消息面一直偏利多，真的沒有理由賣出，且在過去一個半月中，產生了一種怕錯這波漲勢的疑慮。

大多數股市周三逢耶誕節休市；澳洲、加拿大、德國和英國市場12月26日也休市。

波音開除執行長慕蘭伯（Dennis Muilenburg）後，股價大漲2.9%，拉抬道瓊工業指數和標普500指數工業股。

蘋果（Apple）周一收盤股價上漲1.6%，收在歷史新高價284美元。Wedbush證券看好蘋果首批支援5G的iPhone將「開啟手機升級的閘門」，將蘋果目標股價上修至華爾街券商中最高。

Allianz Global Investors美國投資策略師Mona Mahajan表示，「對企業而言，關鍵的一點是關稅可能不會從目前水平進一步上調，這對企業信心和他們整體的經營環境至關重要。」

能源股和工業股在標普500指數在各類股表現最佳，而公用事業股表現最差。