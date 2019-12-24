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交易量減股價揚 美股指數續創新高

2019-12-24 05:39世界日報 記者張大仁／綜合報導

年終反彈走勢持續，美股走升，再創歷史新高。（美聯社）
年終反彈走勢持續，美股走升，再創歷史新高。（美聯社）
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隨著年終反彈走勢持續，美國股市走升，再度創下歷史新高。

道瓊工業平均指數上漲96.44點或0.34%收2萬8551.53點，史坦普500指數上揚2.79點或0.09%收3224.01點，那斯達克綜合指數上漲20.69點或0.23%收8945.65點。主要指數均創下收盤紀錄。波音股價上漲2.91%，是推升道指最大力量，該公司罷免了處理737 Max危機不當的CEO穆倫伯格。

投資人也對中國將削減多種商品進口關稅的消息感到鼓舞。中國財政部宣布從1月1日開始，將降低從冷凍豬肉到某些類型的半導體等850多種產品的進口關稅。在經濟放緩和與美國的貿易戰中，中國正在努力增加進口。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中指出，「股市持續上漲，主受四個關鍵事件的積極解決：第一階段貿易協議、溫和的聯準會(Fed)、不再惡化的經濟數據以及英國脫歐決議。」

耶誕節前交易量減少。SPDR S&P 500 ETF Trust交易量只有2440萬股，遠低於其30天的平均交易量6000萬股。

耶誕節前夕的24日美股在美東時間下午1點收市，25日耶誕節休市。26日和27日正常交易。

每年這個時候通常對投資者有利，因為從歷史上看，所謂的耶誕行情總是會給股市帶來短暫的提振。根據《股票交易員年鑑》，在每年最後五個交易日和新年的前兩個交易日中，史指自1950年以來平均上漲1.3%。

蘋果股價上漲1.63%，Wedbush’分析師艾夫斯(Dan Ives)將其目標價提高至每股350元，較該股目前交易價格高出25%。該投行是華爾街最大的多頭。

在數據方面，美國人口普查局表示，11月新屋銷售總量為71.9萬套，比預期少了1.3萬套。耐久財訂單11月成長0.1%，符合預期，但較去年同期下降1.1%。

【中央社／紐約23日綜合外電報導】

波音公司撤換執行長對道瓊工業指數產生推升作用，美股今天收盤再創新高。

道瓊指數漲升96.44點或0.34%，以28551.53點作收。

標準普爾指數小漲2.79點或0.09%，收在3224.01點。

科技股那斯達克指數漲20.69點或0.23%，收8945.65點。

今天是道瓊和標普指數一連第3個交易日收在新高，也是那斯達克指數一連第8個交易日收高。

耶誕節美股半導體聯準會
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