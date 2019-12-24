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俄國露口風 OPEC+減產政策鬆動

2019-12-24 00:32經濟日報 編譯任中原／綜合外電

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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俄羅斯23日表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）明年3月開會時，可能考慮鬆綁減產措施。

俄國能源部長諾瓦克表示，OPEC+能考慮各種選項，包括逐步鬆綁減產配額、或是延續減產協議。OPEC+本月決定延長減產協議至明年3月，同時擴大減產，各國同意明年3月初再度開會討論政策。

在此同時，科威特暗示今年底前將與沙烏地阿拉伯達成「中立區」恢復生產原油協議、以及上周美國頁岩石油開工油井數大增，但受到美中貿易協議樂觀氛圍的支撐，國際油價23日盤中在平盤附近波動。

布蘭特原油2020年2月期貨小漲0.1%至每桶66.21美元，西德州2020年2月期貨則持平在每桶60.43美元。分析師指出，美中貿易衝突趨緩，將持續支撐油價，但第1季是需求淡季，可能影響油價多頭走勢。

科威特和沙國邊境的「中立區」因領土與環保爭議，已至少停產原油四年；當地每天最多能生產50萬桶原油。

科威特石油部長法迪勒表示，「我們希望年底前能把事情敲定，使產油情況恢復正常」；至於中立區兩處油田能否恢復生產，須視兩國的政治決定與最終協議。但即使當地恢復生產，也不會增加全球原油供給量，因為科、沙兩國都會遵守OPEC的減產目標。

OPEC油價俄羅斯

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