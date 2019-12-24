全球製造業景氣觸底 有影

圖／經濟日報提供 分享 facebook 最新數據顯示，南韓與泰國的出口同步下降。南韓12月頭20天出口較去年同期下滑2%，但全月出口可望躲過二位數縮幅，為5月以來首見，可能是全球製造業景氣正在觸底的最新徵兆。泰國11月出口減幅則為逾三年半最大，出口頹勢可能殃及泰股。

韓國關稅廳23日表示，本月1至20日出口額年減2%至304億美元，其中半導體與船舶出口分別驟降16.7%及51.2%。

不過，南韓12月全月出口可望躲過二位數的降幅，南韓本月1至20日對大陸的出口也成長5.3%，全月有望正成長，為一年多來僅見。

經濟學家指出，南韓的最新出口數據，成為全球製造業景氣可能正在觸底的最新徵兆。

最近大陸、德國等國的製造業景氣改善，跡象並顯示美中貿易談判有進展。

HI投資證券公司經濟學家朴城玄（音譯）說，南韓的最新出口數字確認了出口已進入復甦階段，若上升動能持續，不僅意味南韓的出口改善，也代表全球貿易與製造業有起色。

泰國商務部在同日表示，11月出口較一年前下滑7.39%，降幅不僅大於10月的4.54%、以及經濟學家預估的4.5%，更是2016年4月以來最大。

泰國商務部貿易政策與策略辦公室主任品查諾（Pimchanok Vonkorpon）指出，泰銖升值仍是明年出口的一項挑戰，而美國、歐盟、中國大陸等地區的貿易保護主義，則是出口面臨的外部風險。

泰國出口可能連累泰股，因為根據以往經驗，出口通常是泰股SET指數走勢的領先指標。

泰股的多頭希望中國大陸經濟成長能在明年第1季增強，連帶拉抬整個亞洲經濟；但若事與願違，未來幾周泰股的表現可能落後其他亞股。