親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全球製造業景氣觸底 有影

2019-12-24 00:31經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
分享
最新數據顯示，南韓泰國的出口同步下降。南韓12月頭20天出口較去年同期下滑2%，但全月出口可望躲過二位數縮幅，為5月以來首見，可能是全球製造業景氣正在觸底的最新徵兆。泰國11月出口減幅則為逾三年半最大，出口頹勢可能殃及泰股。

韓國關稅廳23日表示，本月1至20日出口額年減2%至304億美元，其中半導體與船舶出口分別驟降16.7%及51.2%。

不過，南韓12月全月出口可望躲過二位數的降幅，南韓本月1至20日對大陸的出口也成長5.3%，全月有望正成長，為一年多來僅見。

經濟學家指出，南韓的最新出口數據，成為全球製造業景氣可能正在觸底的最新徵兆。

最近大陸、德國等國的製造業景氣改善，跡象並顯示美中貿易談判有進展。

HI投資證券公司經濟學家朴城玄（音譯）說，南韓的最新出口數字確認了出口已進入復甦階段，若上升動能持續，不僅意味南韓的出口改善，也代表全球貿易與製造業有起色。

泰國商務部在同日表示，11月出口較一年前下滑7.39%，降幅不僅大於10月的4.54%、以及經濟學家預估的4.5%，更是2016年4月以來最大。

泰國商務部貿易政策與策略辦公室主任品查諾（Pimchanok Vonkorpon）指出，泰銖升值仍是明年出口的一項挑戰，而美國、歐盟、中國大陸等地區的貿易保護主義，則是出口面臨的外部風險。

泰國出口可能連累泰股，因為根據以往經驗，出口通常是泰股SET指數走勢的領先指標。

泰股的多頭希望中國大陸經濟成長能在明年第1季增強，連帶拉抬整個亞洲經濟；但若事與願違，未來幾周泰股的表現可能落後其他亞股。

南韓泰國

延伸閱讀

泰國大象觀光利潤高 避難所成幌子掩飾動物血淚

台泰攜手開發智慧城 創造合作新模式與商機

打破亞洲迷思 泰學者：民主在台灣成功實踐

中日韓領導會議 北韓問題將是焦點

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

沃爾瑪「超級中心」 嗆聲亞馬遜

2019-12-23 23:58

俄國露口風 OPEC+減產政策鬆動

2019-12-24 00:32

華爾街股票交易員 銳減

2019-12-23 23:58

網購退貨潮 實體店新商機

2019-12-23 23:58

日本雅虎、LINE合併 簽約

2019-12-23 23:57

H&M創辦人家族 設影響力投資基金

2019-12-23 23:57

分析師：蘋果明年9月推5G iPhone 股價上看350美元

2019-12-23 23:25

波音開除執行長米倫伯格 股價大漲逾3%

2019-12-23 23:05

拉丁美洲再生能源投資創新高

2019-12-23 23:01

波音開除執行長 遺缺由董事長接任

2019-12-23 22:38

台積電有何後盾 足以抵擋三星傾力搶進晶圓代工市場？

2019-12-23 11:57

月付1.1萬房子隨你住 日新創公司替800萬空屋找到解方

2019-12-23 09:32

漢莎航空勞資談判破局 空服員工會揚言隨時罷工

2019-12-23 05:32

全球電競市場規模 可望超越10億美元

2019-12-22 23:55

伊爾艾朗專欄／股債榮景還能持續多久？

2019-12-22 23:45

美股三利多 耶誕行情起跑

2019-12-22 23:44

美債殖利率 打2％保衛戰

2019-12-22 23:43

分析師：日圓明年將緩步走升

2019-12-22 23:43

澳洲旱災 農產品價飆

2019-12-22 23:42

「瑞波幣」發行商 估值衝百億美元

2019-12-22 23:42

韓股擁題材 外資按讚

2019-12-22 23:42

總結2019年新興市場 最大贏家會是誰

2019-12-22 23:02

匹茲堡國際機場力推現代化 邀3D列印製造商進駐

2019-12-22 22:25

南韓大力投資工業材料與奈米技術 預算年增136％

2019-12-22 21:52

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

陳年結婚照曝真相！ 結婚30年夫妻竟是兄妹

2019-12-23 09:23

中國突宣布降進口商品關稅 專家指陸在傳遞這2項訊息

2019-12-23 18:07

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

2019-12-23 13:51

台積電有何後盾 足以抵擋三星傾力搶進晶圓代工市場？

2019-12-23 11:57

法國逾半世紀第1人 馬克宏宣布放棄總統退休金

2019-12-23 09:51

全年赴日逼近千萬人次！陸客眼中的日本仍有不便

2019-12-23 17:33

4歲兒遭4米半巨蛇咬腳圖拖走 澳洲勇爸徒手扯下巴救子

2019-12-23 18:39

預收90萬禮金卻取消婚禮 新娘：錢先拿去蜜月旅行

2019-12-23 10:57

智慧音箱助理Alexa失控 建議主人「刺自己的心臟」

2019-12-23 20:04

意外買到聖誕「巨」人 他家門口一夕間成眾人焦點

2019-12-23 15:14

哈紹吉案審判結果出爐！五人遭判死、三嫌被判24年刑期

2019-12-23 19:23

路透：伊朗上月示威潮 最高領袖下令鎮壓致1500人死亡

2019-12-23 17:47

波音開除執行長 遺缺由董事長接任

2019-12-23 22:38

月付1.1萬房子隨你住 日新創公司替800萬空屋找到解方

2019-12-23 09:32

紐約市青少年犯罪激增 惡少結夥盜商店猖獗 警方束手 商家無奈

2019-12-23 02:57

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

2019-12-23 14:23

日36歲男娶初音滿一週年 印製合照賀卡「曬恩愛」

2019-12-23 21:30

女送醫遭甩出外 救護車逕行25公里後才發現

2019-12-23 14:02

眾院議長裴洛西未送彈劾條文至參院 白宮官員：終會屈服

2019-12-23 09:05

文在寅面告習近平：朝鮮半島緊張 對中國和兩韓沒好處

2019-12-23 13:19

漢莎航空勞資談判破局 空服員工會揚言隨時罷工

2019-12-23 05:32

日本上皇明仁86歲生日 致力鰕虎魚新論文

2019-12-23 16:42

女子日用兩次美白乳霜 血中水銀濃度竟超標500倍

2019-12-23 18:34

習近平今會安倍晉三 可能力推明年簽RCEP

2019-12-23 09:47

CNN分析／為何金正恩和文在寅的「兄弟情」不復存在？

2019-12-23 11:47

影／69車連環撞！美冰雪濃霧釀禍 公路上演疊疊樂

2019-12-23 16:20

舊金山門廊竊案猖獗 工程師研發陷阱包裹嚇退小偷

2019-12-23 14:07

澳洲酷熱野火延燒 袋鼠為降溫闖入他家泳池

2019-12-23 17:04

讓曬衣更方便 日本小學生發明罕見獲專利

2019-12-23 13:01

嫁對人！澳洲煙霾籠罩空汙嚴重 他自製預報圖護孕妻

2019-12-23 15:02

不會試射洲際飛彈？金正恩的「耶誕禮物」是這個？

2019-12-23 14:34

影／熱昏！貓頭鷹摔下樹 澳洲暖男澆水幫降溫

2019-12-23 18:04

台積電ADR上周五溢價拉大 今開盤看漲

2019-12-23 07:34

反制華為再出招 美國防部要求開發5G開放程式碼軟體

2019-12-23 08:15

抨擊中國迫害維吾爾 紐西蘭橄欖球球星發文聲援

2019-12-23 15:05

安倍敦促習近平 維持香港的自由開放

2019-12-23 21:55

小費人生／底薪0元？ 美國小費文化 是歐洲舶來品

2019-12-23 23:28

紐西蘭懷特島火山罹難者增至19人 含2名失蹤者

2019-12-23 09:46

小費人生／小費怎麼付？1張圖看各行業潛規則

2019-12-23 23:24

政府無條件供屋 芬蘭遊民因而銳減

2019-12-23 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top