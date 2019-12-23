拉丁美洲再生能源投資創新高

在巴西、智利和墨西哥的帶動下，拉丁美洲的再生能源市場見證了前所未有的新建投資（greenfield investment）激增。

金融時報旗下追蹤跨境投資的fDi Markets指出，在今年頭10個月，流入拉丁美洲的外國直接投資（FDI）創新高紀錄，共有97個投資案，總金額為178億美元，比往年明顯增加許多，因為自2013年以來每年平均僅50個投資案。

fDi Markets的資料顯示，就資本支出和投資案件而言，拉美再生能源市場吸引的外國投資首度躍居球第二，僅次於歐洲，打破了多年來歐洲與亞太並駕其驅的局面。，亞太地區。 在此期間，西班牙的Técnicos Consultores一直是該地區最活躍的投資人。

儘管哥斯大黎加的再生能源占總發電量逾95%，但拉美大型國家吸引的投資最多，這不足為奇。

根據fDi Markets，從2018年1月以來的投資件數來看，在全球外國投資再生能源最多的五個國家中，拉美的巴西、智利和墨西哥包辦三個，另外兩個國家分別是西班牙和美國。

在拉美地區，以巴西的表現最亮眼，占今年所有外國投資再生能源投資案的40%，其他依序為智利（29%）、墨西哥（15%）、哥倫比亞（6%），資本流入的排名也大致相同。