印度央行實施「扭轉操作」 以壓低長期利率、刺激借貸

印度央行23日在公債市場進行「扭轉操作」，買進1,000億盧比（約合14億美元）的10年期公債，同時賣出682.5億盧比的2020年到期短債，以壓低長期利率，希望能刺激企業及個人借貸，並帶動經濟成長。

央行以6.5462%的殖利率，「一口價」買進2029年到期之公債（票面利率為6.45%）；消息公布後，公債殖利率走低。

印度投資與消費均弱，因此央行今年已5度降息，現在又進行「扭轉操作」。分析師指出，央行此舉對債市的影響究竟多大，將視央行後續的操作力度而定。