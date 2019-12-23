台積電有何後盾 足以抵擋三星傾力搶進晶圓代工市場？

南韓三星現正全力衝刺半導體先進製程，要搶台灣之光台積電的生意。彭博資訊報導，三星計畫了10年、投資1,160億美元，提升極紫外光刻（EUV）製程技術，希望能夠搶進2,500億美元的晶圓代工與邏輯晶片市場，然而，既有領先者台積電也大手筆投入資本維持優勢。

三星現在計畫未來10年內，每年花費100億美元在晶圓代工的設備和研發之上。彭博說，台積電比三星更有雄心，今年與明年的資本支出大約在140億美元。

野村金融投資泛亞地區科技主管CW Chung評估三星的成功機會時說：「這不僅僅是有沒有意願的問題，」他認為，晶片製造猶如合成藝術，除非擁有一個全方面的社會基礎設施提供足夠支援，否則很難達成目標。

科技巨擘現今都爭相設計自己的半導體來讓自己的產品和服務發揮最佳效能，像是Google有張量處理器（TPU）、蘋果有A13 Bionic、亞馬遜有Graviton2。他們都缺工廠來製造自己設計出來的夢想晶片。

根據TrendForce的資料，現在台積電在晶圓代工市場領有超過一半的江山，三星的市占為18%。

蘋果、Google現在都是台積電的客戶，彭博說，三星高階主管現在遊走聖荷西、慕尼黑、上海等全球科技業重鎮，開論壇談生意全為了能爭取到客戶。

現代汽車證券副總裁 Greg Roh說：「隨5G世來臨，新產品湧入，台積電會很忙。對三星而言，若能降價和準備交貨，不失為擴大市店率的時機。」