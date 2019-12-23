台積電ADR上周五溢價拉大 今開盤看漲

台積電上周五在美國上市的美國存託憑證（ADR）微跌，高於台北交易的溢價拉大為6.1%。

台積電ADR跌0.05%，收在57.93美元。

美股四大指數在耶誕假期前夕同創收盤新高，標普500指數周線並寫下9月至今最佳表現，因跡象顯示經濟強勁，且美中貿易情勢持續朝正面發展，持續激勵投資人信心。預料這股動能將延續至新的一年。

道瓊工業指數上周五收漲0.3%，至28,455點，周線上漲1.1%；標普500漲0.5%，收在3,221點，一周來上漲1.7%，為三個月來最大漲幅，12月表現也邁向九年來最佳，整個第4季的漲幅則可望寫下六年來最大紀錄。

那斯達克綜合指數漲0.4%，首度突破8,900點關卡，也追平2017年2月15日所創連七日改寫收盤新高的紀錄。費半指數收盤漲逾1%，同步改寫歷史紀錄。

台灣加權股價指數上周五跌59.82點收11,959.08點。台積電跌1.8%，收329.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 84.35 +0.72 84.60 -0.29

中華電 CHT 110.74 +0.14 110.00 -0.23

台積電 TSM 349.04 -0.05 329.00 6.09

聯電 UMC 16.39 0.00 16.70 -1.87

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價