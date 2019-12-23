今天開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普表示，與中國大陸的貿易談判取得重大突破，雙方將在「很快」（very shortly）簽署所謂的第一階段貿易協議。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●「很快」，究竟多快？

路透報導，川普在佛羅里達州非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）一場活動中說：「我們剛在貿易談判取得重大突破，將會很快簽署協議。」

根據花旗估算，在樂觀情境下，中國大陸未來一年將購買約310億至320億美元的美國農產品，比2017年的水準成長30%-35%。

美中本月宣布敲定第一階段貿易協議文本，根據協議，美方同意降低部分關稅，而中方將大規模購買美國農產品。美國財長米努勤上周表示，預定明年1月初簽署協議，還說這項協議的文本翻譯工作已經完成，目前只是在進行技術性的「修飾」作業。

●美股三大指數+費半都創新高

美股四大指數在耶誕假期前夕同創收盤新高，標普500指數周線並寫下9月至今最佳表現，因跡象顯示經濟強勁，且美中貿易情勢持續朝正面發展，持續激勵投資人信心。預料這股動能將延續至新的一年。

道瓊工業指數上周五（20日）收漲0.3%，至28,455點，周線上漲1.1%；標普500漲0.5%，收在3,221點，一周來上漲1.7%，為三個月來最大漲幅，12月表現也邁向九年來最佳，整個第4季的漲幅則可望寫下六年來最大紀錄。

那斯達克綜合指數漲0.4%，首度突破8,900點關卡，也追平2017年2月15日所創連七日改寫收盤新高的紀錄。費半指數收盤漲逾1%，同步改寫歷史紀錄。今年來標普500指數累計上漲28%，那斯達克則已大漲35%。

●中國開放管制民營業的一大步

中國向開放從石油和天然氣到電信和鐵路等行業邁出了重要一步，放寬市場法規並降低民營企業的融資成本。

新華社受權發布《中共中央國務院關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》，政府將提供更多的稅收減免，並擴大對更多企業的激勵措施，但沒有具體說明這些行業。

中國擁有2700萬家民營企業，雇用超過3.4億人，占經濟的比重達到60%。

為了幫助企業籌集資金，它還將支持這些公司的債券發行，並降低新可轉換債券的發行門檻。它還將支持資管產品和保險資金通過投資私募股權基金等方式積極參與民營企業紓困。

●波音總算做對了一次

「星際飛機」（Starliner）太空艙飛往國際太空站（ISS）任務失敗後，順利降落新墨西哥州。737 Max客機危機未解，執行長慕蘭伯（Dennis Muilenburg）壓力備增。紐約時報報導，美國聯邦航空管理局（FAA）責難他處置737 Max停飛過程不當。

●鈀金還會漲嗎？

2019年大宗商品行情勁揚，鈀金漲勢尤其凌厲，年初迄今漲幅接近60%，持續改寫歷史新高價位。但20日鈀金在獲利了結賣壓出籠下重挫，每英兩價格頓時蒸發約100美元。

紐約鈀金3月期貨價20日大跌92.1美元，跌幅達4.9%，跌至每英兩1,808.9美元，單日跌幅為8月初以來最深。同日，黃金現貨價大約持平在每英兩1,477.4美元，白金跌2.2%至每英兩913.64美元，白銀則漲0.6%至每英兩17.15美元。

RJO期貨公司市場策略師哈伯孔恩說：「鈀金原本逼近2,000美元價位，但現已一連兩天下跌，行情回檔顯示技術面因素重拾主導權。市場漲勢過猛時，拉回整理幅度通常就變得相當劇烈。」