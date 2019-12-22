總結2019年新興市場 最大贏家會是誰

2019年新興市場的大戲一齣接一齣，未曾間斷。拉丁美洲兩大巨人墨西哥左派總統羅培茲與巴西右派總統波索納洛，在上任後都保證要進行大刀闊斧改革；印度親商派的總理莫迪以壓倒性優勢順利連任；阿根廷大選出現了投資人不想要的結果，馬上面臨一場債務危機。還有，香港的示威抗爭，為中國大陸政府增添多了一個棘手的政治困境。

不過，許多主宰新興市場的事件大多源於美國，包括美國聯準會（Fed）利率立場的改變，以及川普總統在對大陸貿易立場難以預測的轉變。在Fed立場穩定和美中貿易戰趨緩甚囂塵上之際，美股一路飆升至4月中旬，但隨著川普態度轉為強硬，美股挫跌至年中，之後由於Fed再次放寬利率，股市從9月又再度上漲。

一如以往，新興市場股市也跟著美股起舞，雖然表現僅次於美股，但漲幅相去甚遠。今年迄今iShares MSCI新興市場股票型基金（ETF）漲約12%，遠低於標普500指數27%的漲幅。但新興市場債券表現遠優於美債，在低利率的大環境下，iShares摩根大通美元新興市場債券ETF的報酬率超過15%，遠高於美券的1.4%。

即便如此，各國與產業的表現也明顯不同。今年最炙手可熱的國家市場是明顯未受政治動盪影響的俄羅斯。拜西方國家制裁威脅減弱和油價上漲22%所賜，VanEck Vectors俄羅斯ETF大漲35%。在光譜的另一端，中國大陸的網路股根本不受貿易戰的影響，從災難的2018年反彈回升，新興市場網路與電子商務ETF（EMQQ）今年大漲33%。