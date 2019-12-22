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匹茲堡國際機場力推現代化 邀3D列印製造商進駐

2019-12-22 22:25經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

賓州匹茲堡國際機場正在推動價值逾10億美元的擴建及現代化計畫，包括在機場航廈周圍設立3D製造中心，有望吸引其他機場效法這種經營模式。

華爾街日報報導，賓州匹茲堡國際機場預計明年開始推動第一階段開發，包含規劃一座園區給使用3D列印技術的製造業者。機場官員表示，第一階段的3D產業聚落預計占地13英畝（5.26公頃），命名為Neighborhood 91，現已接近完成挑選這座園區的主要開發商。

匹茲堡國際機場向來把不動產開發作為創造新收入的一環，也為此努力多年。這座機場曾經是全美航空（US Airways）的樞紐機場，但全美航空2004年因面臨財務壓力，減少在這座機場的營運，包括減少航班及裁員。匹茲堡國際機場當時因興建與全美航空有關的樞紐中心，背負6.68億美元債務；全美航空在2013年已被美國航空（American Airlines）收購。

匹茲堡國際機場現正推動11億美元的現代化計畫，包括興建一座新航廈及另外籌資興建一棟物流大樓。根據這項計畫，機場官員正尋求在機場內開發200英畝左右的地；機場內的可開發土地面積約為3,000英畝（約121.4公頃），且大多是閒置土地。

經營匹茲堡國際機場的賓州阿利根尼郡機場主管機關執行長卡瑟蒂絲說，「這是身為一座機場所能做的事。這座機場長期拖累匹茲堡的經濟，不過情況持續改善」。她正率領整個團隊，向使用3D列印技術的當地或外地製造業者行銷這座3D園區。

匹茲堡國際機場預料在本月（12月）償還最後一期債務，這得歸功於其他航空公司持續增加航班，及這座機場透過興建辦公室及物流中心持續創造收入。

機場官員希望這座機場觸及匹茲堡當地先進的製造業及大學，包括以研究及創新機器人、高科技以及健康領域著稱的大學。匹茲堡大學製造實驗室也將提供專業知識和人力支援。

全球有愈來愈多機場轉向商業發展，包括透過興建商業中心來提高收入，匹茲堡國際機場就是最新的例證。亞洲、歐洲及中東地區的機場，常在核心設施周圍興建小型設施，包括辦公大樓、公寓、展覽館及其他事業。

相較於匹茲堡機場，美國的其他機場才剛開始探索這個選項，意即利用開發機場土地來吸引特定產業進駐。例如，擁有7,700英畝土地資產的辛辛那提北肯塔基國際機場，預計2021年開發350英畝的土地，並聚焦在吸引德國郵政旗下物流業者DHL和亞馬遜（Amazon）的物流事業進駐。

匹茲堡國際機場現正規劃一座園區給使用3D列印技術的製造業者。美聯社
匹茲堡國際機場現正規劃一座園區給使用3D列印技術的製造業者。美聯社
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