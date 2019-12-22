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能源股此消彼長 報告：2019年為金融市場轉變分水嶺

2019-12-22 09:27聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

投資人在2019年逃離化石燃料能源股，改投資潔淨能源股，澳洲廣播公司（ABC）報導，全球金融市場的轉變意義重大，有些人認為現在全球正處於分水嶺上。

美國能源經濟與金融分析研究所（Institute for Energy Economics and Financial Analysis，IEEFA）20日發布的報告指出，「回頭審視時，全球可能會將2019年視為轉捩點」。

報告作者柏克利（Tim Buckley）為麥格理銀行（ Macquarie Bank）高階管理人員，有超過30年的金融市場經驗，他的報告敘述了一個很有趣的現象。

全球再生能源公司價值不斷成長，而化石燃料業的股值卻急遽下滑。

報告指出，澳洲大型上市煤碳公司在過去一年股價明顯下跌，Whitehaven Coal下跌37%、Yancoal Australia下跌18%、New Hope Corp下跌37%。

美國的化石燃料能源公司的情況更是危及。根據報告，受到全球經濟放緩打擊，嚴重暴露在燃煤發電及焦煤市場的皮博迪能源（Peabody Energy）股價下跌70%，透過水力壓裂（fracking）方式開採的石油及天然氣公司切薩皮克能源（Chesapeake Energy）股價下跌66%。

相較之下，可再生能源公司收益大幅成長。

報告指出，在北美，NextEra能源股價成長38%、Brookfield再生能源公司成長79%。歐盟過去五年來再生能源領導公司成長更多，可再生能源公司EDPR成長90%、 沃旭能源（Orsted）成長217%、義大利國家電力公司（ENEL）成長86%。

柏克利承認，煤炭發電仍會持續數十年，中國、印度和其他國家新興市場仍在測試新的煤炭發電廠。

不過，報告強調靠著評估風險和可能性運作的金融市場，已經在展望煤炭發電以外的未來。

美國能源經濟與金融分析研究所報告指出，金融市場已經在展望煤炭發電以外的未來。路透
美國能源經濟與金融分析研究所報告指出，金融市場已經在展望煤炭發電以外的未來。路透
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