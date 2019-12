能源股此消彼長 報告：2019年為金融市場轉變分水嶺

投資人在2019年逃離化石燃料能源股,改投資潔淨能源股,澳洲廣播公司(ABC)報導,全球金融市場的轉變意義重大,有些人認為現在全球正處於分水嶺上。

美國能源經濟與金融分析研究所(Institute for Energy Economics and Financial Analysis,IEEFA)20日發布的報告指出,「回頭審視時,全球可能會將2019年視為轉捩點」。

報告作者柏克利(Tim Buckley)為麥格理銀行( Macquarie Bank)高階管理人員,有超過30年的金融市場經驗,他的報告敘述了一個很有趣的現象。

全球再生能源公司價值不斷成長,而化石燃料業的股值卻急遽下滑。

報告指出,澳洲大型上市煤碳公司在過去一年股價明顯下跌,Whitehaven Coal下跌37%、Yancoal Australia下跌18%、New Hope Corp下跌37%。

美國的化石燃料能源公司的情況更是危及。根據報告,受到全球經濟放緩打擊,嚴重暴露在燃煤發電及焦煤市場的皮博迪能源(Peabody Energy)股價下跌70%,透過水力壓裂(fracking)方式開採的石油及天然氣公司切薩皮克能源(Chesapeake Energy)股價下跌66%。

相較之下,可再生能源公司收益大幅成長。

報告指出,在北美,NextEra能源股價成長38%、Brookfield再生能源公司成長79%。歐盟過去五年來再生能源領導公司成長更多,可再生能源公司EDPR成長90%、 沃旭能源(Orsted)成長217%、義大利國家電力公司(ENEL)成長86%。

柏克利承認,煤炭發電仍會持續數十年,中國、印度和其他國家新興市場仍在測試新的煤炭發電廠。