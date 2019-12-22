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馬斯克大學室友憶當年 從這些小地方就看出他厲害之處

2019-12-22 00:17經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

專欄作家Ashlee Vance在2017年出版的著作《Elon Musk：Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future》裡，訪問到一名特斯拉執行長馬斯克大學時期的室友，這名室友透露了許多馬斯克求學時期的小故事，也談到了馬斯克這個人為何能與眾不同。

根據這本書，馬斯克在他17歲時離開故鄉南非、移居到加拿大，並在1990年秋天進入安大略省的皇后大學就讀，結交了住在同一間宿舍、在日內瓦長大的加拿大室友法虜克。因為同樣來自海外且都喜歡玩策略遊戲，馬斯克和法虜克建立起深厚的友情。

他們住在同一個屋簷下，因此法虜克相當了解馬斯克這個人，包括他一些決定性的特質。

法虜克說：「當伊隆（馬斯克的名）投入某件事情的時候，他產生出的興趣和其他人完全不一樣等級。這是伊隆和其他人的不同。」

舉例來說，法虜克提到他們兩人當年很愛玩的一款策略遊戲《文明帝國》（Civilization）。他說：「伊隆可以連續投入好幾個小時在這遊戲裡。」（已有研究認為，排除外界干擾的能力與高智商有關。）

根據此書的描寫，馬斯克一直都很認真，不只是在打電玩遊戲上。

馬斯克在讀書方面更是認真。他攻讀商業學科、參加演講比賽、和班上同學比較考試成績。一次經濟學考試後，馬斯克和法虜克及其他同學互相比對筆記，想要預測自己的考試分數，結果發現，馬斯克對上課內容的理解勝過其他所有人。

法虜克說：「我們那一群同學已經是相當會考試的了，但伊隆又更高人一等。」

其他和馬斯克關係很好的人，也和法虜克一樣注意到馬斯克的這些特質。

馬斯克的第一任妻子賈斯婷也在書中說到她大學時和馬斯克約會的一些小故事。她說：「他會一直奪命連環叩。你會知道電話是他打的，因為電話會響不停。這個男人的問題不會得到『不』這個答案。你不可以不認真對待他。我確實覺得他很像電影『魔鬼終結者』。他會把目光鎖定某個東西，然後說：『這應該是我的』。」

賈斯婷說，馬斯克也會和他比成績。他們兩人一起上過同一班異常心理學的課，有一次賈斯婷考了97分，馬斯克考了98分。

賈斯婷說：「他跑回去找教授，告訴教授他對被扣兩分的那題的想法，要回了那兩分。這讓我覺得我們好像一直都在比較。」

馬斯克似乎到現在仍舊保有這份認真，以及全心投入任何在他手上計畫。他2018年11月表示，他為了衝刺特斯拉Model 3的產量，每周工作120小時。

馬斯克說：「我有一段時間、或是幾周…我沒明確算過，但我一整個禮拜七天都是睡幾個小時、工作、睡幾個小時、工作，工時有時候可能會達到一周120小時。」

馬斯克的大學室友透露，他從大學時期開始就已展現出一些過人之處。 路透
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馬斯克室友

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