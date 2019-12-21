分析師：AirPods今年為蘋果賺進60億美元 預料明年更好
伯恩斯坦分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）表示，今年蘋果無線耳機AirPods銷售額近乎翻倍，攀抵60億美元，預估明年銷售將更上一層樓。
薩科納奇於20日發布的報告中預估，蘋果2020年將售出8,500萬副AirPods，帶進營收約150億美元。若2021年仍以同樣速度成長，AirPods可望成為蘋果第三大事業。
在今年假期購物季，AirPods Pro於蘋果官方的Apple Stores及許多線上零售商皆已售罄，有些人則透過eBay高額溢價兜售AirPods。AirPods Pro蘋果官網售價為249美元，一般版本Air Pods起售價為159美元。
不過薩科納奇說，AirPods的銷售榮景，可能難以長久維持。他將AirPods與上市四年後成長便急遽放緩的iPad相比，認為隨著愈來愈多iPhone用戶購入AirPods，潛在客戶會愈來愈少，「有鑑於AirPods的採用曲線非常陡峭，而擁有AirPods的iPhone用戶快速增加、市場趨於飽和，我們認為在2021或2022年，AirPods的營收成長將減至個位數、甚至更低」。
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