分析師：AirPods今年為蘋果賺進60億美元 預料明年更好

伯恩斯坦分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）表示，今年蘋果無線耳機AirPods銷售額近乎翻倍，攀抵60億美元，預估明年銷售將更上一層樓。

薩科納奇於20日發布的報告中預估，蘋果2020年將售出8,500萬副AirPods，帶進營收約150億美元。若2021年仍以同樣速度成長，AirPods可望成為蘋果第三大事業。

在今年假期購物季，AirPods Pro於蘋果官方的Apple Stores及許多線上零售商皆已售罄，有些人則透過eBay高額溢價兜售AirPods。AirPods Pro蘋果官網售價為249美元，一般版本Air Pods起售價為159美元。