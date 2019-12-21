經濟強勁、貿易戰情勢緩解 美股再度攀升至歷史高點

美股紐約三大指數在耶誕假期前夕同創收盤新高，因跡象顯示經濟強勁，且美中貿易緊張情勢仍朝正面發展，持續激勵投資人信心。

道瓊工業指數周五（20日）收漲78.13點或0.28%，至28,455.09點，周線上漲1.1%；標普500指數收漲15.85點或0.49%，報3,221.22點，周線漲1.7%；那斯達克綜合指數上漲37.74點或0.42，報8,924.96點，首度突破8,900點關卡，也追平2017年2月15日所創連七日改寫收盤新高的紀錄。

美中宣布達成第一階段貿易協議的效應，持續推升美股走高；此外，美中近來的經濟數據樂觀，令全球成長降溫的疑慮消退。最新數據顯示，12月美國企業活動回升至五個月高點，11月家庭支出上揚，是經濟重要動能持穩的跡象；中國大陸11月工業生產和消費者支出也雙雙加速成長。

摩根士丹利分析師思利蒙指出，上述因素加上市場預期聯準會（Fed）將維持利率按兵不動，使拋售股票的投資人扭轉策略，「沒有什麼比股市上漲更能吸引投資人進場，他們害怕沒跟上機會」。

美股今年扶搖直上，部分原因是利率走低以及美中貿易磋商的樂觀信號；標普500指數今年至今累計上漲28%，那斯達克則已大漲35%。