瑞波幣發行商籌得2億美元資金 估值達到100億美元

發行加密貨幣瑞波幣（XRP）的區塊鏈新創公司瑞波（Ripple）表示，已成功籌得2億美元資金，使其公司估值達到100億美元。

瑞波公司20日表示，這輪募資是由紐約投資公司Tetragon主導，日本的SBI控股和美國維吉尼亞的創投公司Route 66 Ventures也參與投資。

瑞波公司創立於2012年，因為2017年協助催生瑞波幣而聲名大噪，當時瑞波幣的價格連同其他虛擬貨幣一飛沖天，2018年1月一度達到超過3美元，但現在已回跌至約0.19美元。

瑞波執行長迦林豪斯表示：「我們的財務狀況很強健，能夠落實我們的遠景。當其他區塊鏈領域的公司成長減緩或甚至倒閉的時候，我們在2019年增強成長動能，且提升在產業的領導地位。」

據The Block表示，瑞波公司大部分收入來自於出售其持有的瑞波幣，去年共售出2.6億美元。另外一項主要收入，則來自於與銀行和金融機構洽談把區塊鏈技術應用在轉帳上。

瑞波表示，目前在全球已有超過300名金融服務客戶，並已和從西班牙國際銀行到美國運通等業界巨人簽署合作條約。