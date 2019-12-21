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施壓美國經銷商吃下庫存車 飛雅特克萊斯勒內部緊張

2019-12-21 20:43經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

飛雅特克萊斯勒（FCA）正大舉向經銷商促銷車輛，以消化庫存，顯示該公司以數據導向的新生產策略導致庫存累積，平添車廠與經銷商之間的緊張情勢。

彭博資訊報導，飛雅特克萊斯勒的內部行銷文件顯示，這家義大利-美國汽車製造商正提供金融海嘯以來最優惠的折扣，出清旗下道奇、Jeep、Ram等品牌特定2019年式車種。在上周的電話會議中，公司甚至下令銷售人員加班，施壓2,400間經銷商吸收更多他們並未下訂的車輛，以在耶誕節前將庫存降至零。

正與法國標緻雪鐵龍集團（PSA）進行合併的飛雅特克萊斯勒，在12月累積多達7萬輛車的庫存之後，展開這項促銷活動。該公司說，庫存之所以累積，和上路一年的資料分析系統有關；這套系統利用數據分析預測市場需求，以簡化生產作業，導致汽車供應量起起落落。這套系統已造成內部緊張，知情人士說，一些員工認為生產的車種不受市場青睞，感到無比挫折。

四間經銷商上月向彭博表示，他們在車廠的「鼓勵」下，從「銷售庫」中吸收車輛；銷售庫指的是即便沒接到經銷商訂單，仍付諸生產的車。業界並不認同這種做法，因為會混淆供應數據，並迫使經銷商吸收不想要的車種。

飛雅特克萊斯勒則駁斥銷售庫一說，表示庫存累積是預測分析系統帶來的短期副作用，而這套系統在第3季為公司省下4億歐元（4.45億美元），並削減總庫存至14萬輛。

飛雅特克萊斯勒提供大幅折扣，勸誘經銷商吃下更多車輛，顯示該公司在最重要的北美市場面臨困境。砸重金提供消費者優惠，損及飛雅特克萊斯勒的獲利，而該公司的獲利幾乎全來自北美市場。這也凸顯車廠採行新科技以改革行之有年的作法時，所面臨的挑戰。

飛雅特克萊斯克施壓經銷商吸收庫存。路透。
飛雅特克萊斯克施壓經銷商吸收庫存。路透。
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飛雅特金融海嘯義大利

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