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投資大師傳授心法！彼得林區談今日股市

2019-12-21 18:18經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

傳奇基金經理人彼得林區（Peter Lynch）日前接受訪問，暢談挑選股票的思路...
傳奇基金經理人彼得林區（Peter Lynch）日前接受訪問，暢談挑選股票的思路歷程、對一些類股的看法，並提供投資人寶貴的建議。路透
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傳奇基金經理人彼得林區（Peter Lynch）日前接受巴隆周刊（Barron's）訪問，暢談他挑選股票的思路歷程、對一些類股的看法，並提供投資人寶貴的建議。以下是重點摘要：

●成長股 vs. 非成長股

談到從富達麥哲倫基金（Magellan）退休後，投資見解有何變化時，林區說：「從事這一行50年，成長股比非成長股強的看法更堅定了。」他表示，成長股（growth stocks）就是營收真正在成長的公司，許多人把這跟盈餘走高混為一談，但若只看盈餘成長，就會摻進轉機股（turnarounds）和循環股（cyclicals）。「一家公司可能轉虧為盈，變成利潤率達2%甚至12%，或盈餘成長六倍，但那不算是成長股。」

●被動式基金 vs. 主動式基金

近年來被動式基金大受歡迎，林區認為，就資金吸引力而論，被動管理式基金的確凌駕主動式管理基金；但就操盤績效而言就未必。林區指出，富達旗下就至少有10到15支基金，10年、15年、20年和25年的績效都勝過基準指數。

●好公司必須備特質

什麼是好公司？林區說：「我最好的持股，總是讓我不必憂慮大環境好不好。一家擁有更佳捕鼠器的公司，一家從事非成長型產業的成長型公司。」重點在於：投資題材能否歷久不衰？

林區舉例說，沃爾瑪（Walmart）上市十年後，股價漲了十倍，當時他大嘆「唉，我錯過這支股票」，結果沃爾瑪漲了50倍。麥當勞（McDonald's）也讓許多人跌破眼鏡，以為這家速食連鎖店氣數將盡，不料「不良美國速食在海外大為成功」，在法國就開了1,400家麥當勞。

●給投資人的建議

林區表示，擇股投資時，必須自問：「有什麼理由要持有這支股票？」價格便宜和題材好，是兩碼子事。華爾街有個說法很棒：在「漆黑」降臨前，天色似乎一直是「最黑」的。耐心等情況好轉。他舉例說，金融海嘯期間，美國銀行（BofA）股價從18美元跌到7美元，但他明白美銀不會破產，原因包括有聯邦存款保險公司（FDIC）擔保。後來美銀股價大幅翻揚。

林區也以棒球賽作比喻說，投資人若是在球賽打到第三局至第五局仍遍尋不著可買的成長型股，不妨考慮轉機股、特別時機股（special situations），並回頭注意循環股。他說：「現在真的缺乏成長型公司。這是個警訊，因為所有的錢都流入一小撮公司。那場遊戲終有盡頭。若這趨勢再持續個兩、三年，很駭人。」

●最欣賞的企業執行長

林區讚揚的執行長包括：領導微軟公司轉危為安的納德拉（Satya Nadella），在任期間僅次於巴菲特的美國家庭人壽保險公司（Aflac）執行長阿莫斯（Dan Amos），以及已故的前克萊斯勒執行長艾科卡（Lee Iacocca）。

●各類股投資展望

林區說：「我正在注意一些目前表現差勁，但基於某種原因，未來走勢會變好的類股。例如航運股。」他認為，能源服務「很糟糕」，未來一、兩年會遭遇重大轉折；石油業「有意思」，雖說長遠來看太陽能、風力發電是可行的，但過渡期間仍需要天然氣和石油。

近期而言，林區預期液化天然氣（LNG）和液化石油氣（LPG）可能取代柴油，作為卡車使用的燃油，正買進他認為「不會破產的公司」，也就是至少還可望再撐一年半到兩年的公司，否則「沒興趣」。他拒絕推薦特定個股。

●其他忠告

林區說：「若你想投資，務必遵守某些規則。若你想滑雪，就必須先去滑雪道練習，學習怎麼停止。那不會讓你變成奧運滑雪好手，但…你對事情會看得更清楚。我希望每個買進個股的投資人都了解的是：必須弄懂這個投資題材，舉出這家公司發展看好的五個理由。若你買這支股票的理由連八歲小孩都說服不了，或許你不該持有該股。在你檢視財務數據之前，切勿投資某家公司。只要讀完小學五年級，這算術難不倒你。」

沃爾瑪麥當勞轉機

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