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澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房

2019-12-21 11:30聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

研究顯示，澳洲人的平均存款為2萬8602澳元（約台幣59萬2513元）。雪梨人的儲蓄幾乎比任何澳洲人還多，但依舊買不起房子。

Finder.com.au網站近日針對8000多名不同年齡的澳洲人進行為期八個月的調查，以確定他們的存款狀況。研究指出，首都領地（ACT）居民平均存款為3萬7266澳元，位居全國之首，而新南威爾斯省的人均存款為3萬4800澳元，名列全國第二。

然而，雪梨房價中位數為85萬澳元，買房要自備20%現金，也就是需要17萬澳元存款，並要另外負擔3萬澳元印花稅。

Finder.com.au理財專家貝絲．哈桑（Bessie Hassan）表示，個人儲蓄目標不盡相同，並非所有受訪者都在為買房存錢，有些人為了買新車或是度假存錢，但擁有房屋仍是首要目標之一。

根據調查，超過一半的受訪者表示，他們估計10年後才能買房。另有23%人表示，他們將「永遠租房」。只有6%的人說，未來12個月內，他們將買得起房子。

哈桑說，解決買屋的存款障礙，最大挑戰之一就是在儲蓄的同時，還要支付高昂的生活費用。她說，「對大多數澳洲人來說，房租或抵押貸款是每月最大支出。這也是帶給他們最大壓力的原因……其次是能源和食物費用」。

哈桑還說，一些澳洲人很難存錢，因為他們沒有制定開銷預算，因此陷入惡性循環的債務困境。

澳洲人的儲蓄能力在不同的人口群體中差別甚大。平均而言，女性在銀行的存款約為2萬零800澳元，男性為3萬6570澳元。

嬰兒潮世代（其中許多人已經擁有房產）平均現金存款為4萬2707澳元（不包括養老金或其他投資）; X世代的平均存款為3萬3270澳元；Y世代平均存款為2萬零629澳元；Z世代平均存款為1萬零802澳元。

研究顯示，澳洲人平均存款為2萬8602澳元（約台幣59萬2513元）。路透
研究顯示，澳洲人平均存款為2萬8602澳元（約台幣59萬2513元）。路透
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