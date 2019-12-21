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中美貿易戰愈激烈 這家礦商股價漲愈凶

2019-12-21 09:38聯合報 編譯季晶晶／即時報導

澳洲大維多利亞沙漠沙漠邊緣的威爾德山稀土礦區，與中國大陸和美國的地理離都很遙遠，但因中美貿易戰打得熾熱，中國暗示可能減少對美稀土出口，礦區業主萊納斯（Lynas）前景一片大好，股價今年飆漲近50%。　

萊納斯是中國以外的唯一稀土採礦業者。稀土是生產電動車、用在風力發電的磁鐵，以及電腦和其他消費產品的關鍵原料。部分稀土對噴射機引擎、飛彈導引系統、衛星和雷射等軍事設備也不可或缺。

萊納斯今年的飛黃騰達，主要推力是美國擔心中國對稀土產業的掌控，但其基礎其實是近10年前打下的，當時因為釣魚台主權爆出爭議，中國對出口日本的稀土設限。

日本擔心高科技業發展命脈被掐住，決定投資威爾德山，以確保稀土的供應來源。

雙日株式會社獲日本政府資金支持，簽署了2.5億美元的供應合約，取得自威爾德山開採的稀土。這份合約也幫萊納斯當時打算在馬來西亞蓋的處理廠提供資金。這些投資讓日本對中國稀土的仰賴減少三分之一。

日本的投資讓萊納斯得以擴大業務。大馬廠解決威爾德山缺水缺電的窘境，萊納斯獲利豐厚。

駐雪梨的Curran證券公司分析師懷特以萊特斯「身為中國以外唯一稀土生產商具戰略性」為由，建議「買進」。他指出，「有提煉能力後大不同」。

萊納斯今年5月與德州的藍線公司（Blue Line）簽約，想在美國合資建廠，往後大馬廠出品的原料可以送到德州再加工萃取。

萊納斯將參與美國國防部的重稀土處理廠招標案，如果得標，能將萊納斯現有德州廠改為重稀土工廠。

奧斯比爾投資管理公司（Ausbil）分析師史都華預估，這將讓萊納斯年獲利增加10%到15%。

但前頭也有諸多挑戰，例如中國近幾個月在全球電動車需求下滑之際擴大產量，壓低了稀土價格；萊納斯大馬廠因為低輻射廢渣的清理，引發疑慮而經常遭環保團體抗議；此外，該廠營運執照3月2日到期，雖然延長應該不成問題，但大馬政府顯然會開出更嚴格的條件。

澳洲礦商萊納斯是中國以外唯一的主要稀土生產商，圖為萊納斯員工揀視送往馬來西亞處理...
澳洲礦商萊納斯是中國以外唯一的主要稀土生產商，圖為萊納斯員工揀視送往馬來西亞處理廠之前在烈日下曝曬的稀土濃縮物。路透
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稀土馬來西亞飛彈

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