中美貿易戰愈激烈 這家礦商股價漲愈凶

澳洲大維多利亞沙漠沙漠邊緣的威爾德山稀土礦區，與中國大陸和美國的地理離都很遙遠，但因中美貿易戰打得熾熱，中國暗示可能減少對美稀土出口，礦區業主萊納斯（Lynas）前景一片大好，股價今年飆漲近50%。

萊納斯是中國以外的唯一稀土採礦業者。稀土是生產電動車、用在風力發電的磁鐵，以及電腦和其他消費產品的關鍵原料。部分稀土對噴射機引擎、飛彈導引系統、衛星和雷射等軍事設備也不可或缺。

萊納斯今年的飛黃騰達，主要推力是美國擔心中國對稀土產業的掌控，但其基礎其實是近10年前打下的，當時因為釣魚台主權爆出爭議，中國對出口日本的稀土設限。

日本擔心高科技業發展命脈被掐住，決定投資威爾德山，以確保稀土的供應來源。

雙日株式會社獲日本政府資金支持，簽署了2.5億美元的供應合約，取得自威爾德山開採的稀土。這份合約也幫萊納斯當時打算在馬來西亞蓋的處理廠提供資金。這些投資讓日本對中國稀土的仰賴減少三分之一。

日本的投資讓萊納斯得以擴大業務。大馬廠解決威爾德山缺水缺電的窘境，萊納斯獲利豐厚。

駐雪梨的Curran證券公司分析師懷特以萊特斯「身為中國以外唯一稀土生產商具戰略性」為由，建議「買進」。他指出，「有提煉能力後大不同」。

萊納斯今年5月與德州的藍線公司（Blue Line）簽約，想在美國合資建廠，往後大馬廠出品的原料可以送到德州再加工萃取。

萊納斯將參與美國國防部的重稀土處理廠招標案，如果得標，能將萊納斯現有德州廠改為重稀土工廠。

奧斯比爾投資管理公司（Ausbil）分析師史都華預估，這將讓萊納斯年獲利增加10%到15%。