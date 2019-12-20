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川習通話 川普：安排正式簽署美中貿易協議

耶誕節和元旦將至 國際金融市場這些時段不交易

2019-12-20 23:41經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

耶誕節與新年假期將至，美國與全球市場今年不斷創新紀錄，投資人應該能開心慶祝這些假期。不過，在迎接2020年的時報廣場報時球落下前，投資人仍要注意接下來兩周國際金融市場的交易時間，以免錯失發財良機。

12月24日平安夜當日，紐約證券交易所（NYSE）和那斯達克證券交易所（Nasdaq）將提前在美東時間下午1時（台灣時間25日淩晨2時）收盤，而美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）則建議債券市場（包括10年期美國國債）在美東時間下午2時（台北時間淩晨3時）收盤。

商品市場也會在12月24日提前收盤，紐約商品期貨交易所（COMEX）交易的黃金期貨將在美東時間中午12時30分（台灣時間25日淩晨1時30分）結束交易，西德州輕原油期貨則會晚一小時收盤。

倫敦證券交易所（LSE）則會在當地時間24日中午12時30分（台灣時間24日晚間8時30分）收盤，到12月27日才開市。

在25日耶誕節當天，全球主要市場幾乎都休市一天。

至於12月31日跨年日當天，美國的股市、能源和黃金期貨在都正常交易，債券市場則會在當天美東時間下午2時（台灣時間元旦淩晨3時）收盤。

元旦當天，全球主要市場都休市一天。

耶誕與新年假期將至，國際金融市場的交易時間將有所變動，投資人要注意了。 美聯社
耶誕與新年假期將至，國際金融市場的交易時間將有所變動，投資人要注意了。 美聯社
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紐約耶誕節倫敦

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