美股放睛 耶誕行情有影

美股標普500指數過去十周有九周上漲，隨著美中貿易戰暫時休兵、英國國會大選落幕，一些影響市場風險的不確定性降低，投資人可以期待美股在下周的耶誕佳節期間有好表現，為2019年亮麗收尾。

對美國景氣升溫的樂觀情緒升高、加上美中達成的第一階段貿易協議，為美股注入活力，三大指數19日攀抵歷史新高。美國財政部長米努勤表示，美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，目前協議文本和翻譯已經完成，不會重新磋商，這番話激勵投資人繼續追逐今年來市值已增加逾5兆美元的漲勢。市場也無視美國眾議院彈劾川普總統的消息，認為共和黨掌控的參議院不太可能將他定罪。

Independent Advisor Alliance投資長札克瑞利（Chris Zaccarelli）說，從美中貿易戰、聯準會（Fed）決策到英國脫歐，國際局勢的發展「為去年沒能實現的耶誕節漲勢奠定基礎。」標普500指數今年來累計上漲約27%，有望寫下六年來最佳年度表現。

不過，一些期貨交易員卻仍抱持謹慎的態度，為美股行情可能盛極而衰預做準備，並已買入押注未來幾個月標普500指數可能下跌的期貨合約。一旦上漲行情告一段落，他們還能從中獲利。

CBOE Global Markets的數據顯示，來自交易員做空美股的需求，已將衡量股市出現「黑天鵝事件」機率的「芝加哥期貨交易所偏斜指數」（CBOE Skew Index）在上周五推升到2018年9月來最高點。

BTIG股票和衍生性商品首席策略師艾曼紐說，人們對去年年底的情形還餘悸猶存，漲了大半年的美股，到了第4季突然遭到拋售，讓他們措手不及。