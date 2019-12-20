日軍費撒幣1.5兆 削美貿易逆差

將「出雲號」往航空母艦方向改造是日本明年度防衛預算的重頭戲。 （美聯社） 分享 facebook

日本內閣廿日通過二○二○財政年度防衛預算，達五點三一兆日圓（約台幣一點五兆元），金額創新高，主要用來購買美國Ｆ–３５匿蹤戰機，並研發國產戰機，因應來自中國及北韓的威脅。

二○二○年度防衛預算比今年度增加百分之一點一，連續八年刷新紀錄，不到十年間總漲幅近百分之十五。防衛預算仍有待國會通過，但不成問題。

預算撥出一百十一億日圓作為Ｆ–２後續機型的研發費；卅一億日圓用於出雲號「航母化」工程、七百九十三億日圓用於向美國採購搭載在出雲號上的Ｆ–３５Ｂ匿蹤戰機。此外，預算案中的一百卅六億日圓，用於採購配備Ｆ–３５Ａ匿蹤戰機、可從敵方射程外發射的長程巡航飛彈「聯合打擊飛彈」。

日本購買昂貴的美國武器，可以減少美國對日本的貿易逆差。美國一直很在意對日本的貿易逆差，不過日本大撒幣造福的是美國軍火商洛克希德馬丁和雷神，國內的三菱重工沒嘗到多少甜頭。

二○二○年防衛預算包括撥款兩百八十億日圓，用於研發下一代戰機，好讓日美共同研發的老舊Ｆ–２戰機如期在二○三○年代退役。日本官員透露，日本打算自行研發戰機引擎，也考慮跟美國和英國共同研發某些零件，好讓零件之間相容性更高，進一步細節將在明年決定。

日本還打算購買三架Ｆ–３５Ａ，每架九十三點七億日圓（約台幣廿六億元），將購買零件自行組裝，這樣會比進口整架戰機便宜一些，並增加日本的組裝經驗。

日本防衛省為了接收Ｆ–３５Ｂ，將花費卅一億日圓（約台幣八點六億元），為兩艘直升機護衛艦之一的出雲號「航母化」裝上耐熱飛行甲板和引導燈。另一艘加賀號稍後改裝。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的資料顯示，雖然日本和平憲法規定，日本只能維持自我防衛的基本軍備，放棄宣戰，也不得保有戰爭武力，但日本的軍費高居世界前十名。

安倍藉由促進日美軍事合作和增加與美國武器的相容性，加強自衛隊在國際上的分量。二○一五年，安倍政府重新詮釋憲法，為「集體自衛權」解禁。日本政府把「集體自衛權」解釋為，如果「與日本關係密切的鄰近國家」遭攻擊，情勢影響國家存亡及危及國民基本權利，日本自衛隊便可行使集體自衛權，與他國軍隊交戰。