加稅效應 日核心CPI連二月攀升

在日本政府上調消費稅後，11月核心消費者物價指數（CPI）連續第二個月攀升，預料到年底前都將在0.5%左右盤旋，但基本通膨壓力仍然疲弱。為了提振景氣，日本內閣20日也通過2020年度預算案，規模連兩年突破100兆日圓，更是連續第八年改寫新高。 路透 分享 facebook 在日本政府上調消費稅後，11月核心消費者物價指數（CPI）連續第二個月攀升，預料到年底前都將在0.5%左右盤旋，但基本通膨壓力仍然疲弱。為了提振景氣，日本內閣20日也通過2020年度預算案，規模連兩年突破100兆日圓，更是連續第八年改寫新高。

彭博資訊報導，日本11月CPI較去年同期攀升0.5%，不含生鮮食品的核心CPI年增幅也從0.4%加速至0.5%，都符合經濟學家預期。上月通膨率上升的原因，是水電、瓦斯、生鮮食品、手機的價格漲價，凸顯政府調高消費稅的影響。

若排除上調消費稅、免費學前教育等政策因素的影響，上月核心CPI增幅仍僅維持在0.2%的水準，顯示日本銀行（央行）仍面臨挑戰。經濟學家預料，核心CPI升幅到年底前都在0.5%附近盤旋，基本通膨率則將維持低迷、但相對穩定，主要受到日圓匯率穩定、日本政府擴大財政刺激措施等支撐。

經濟學家認為，日銀距離要達成2%的通膨目標，還有一段長路要走。不過，多數經濟學家預期日銀在可預見的未來都不會採取行動，因為政府的刺激方案、和美中貿易談判出現進展跡象，讓日銀獲得喘息空間。

日本財務省20日表示，2020年度（明年4月起）政府支出將較2019年度增加1.2%至102.7兆日圓（9,390億美元），連續第二年突破100兆日圓，且社會安全支出占總預算的比率達到57%左右。

財相麻生太郎指出，政府仍力拚在2025年度達到財政平衡，且預計發行的債券規模連續第八年下降，但經濟學家認為，日本政府的做法並未出現任何重大改變。

政府預估，2020年度財政赤字占國內生產毛額（GDP）的比率，可望從3.4%降至2.9%，但經濟學家認為2020年度此比率可能不降反升，理由是經濟成長率、企業稅收等方面可能不如預期，迫使安倍政府追加預算。

日本政府同日下調整體經濟評估，12月形容經濟以溫和步調復甦，措辭比11月還要更悲觀，也是今年來第四度調降經濟評估。