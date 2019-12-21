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特斯拉股價 半年漲一倍

2019-12-21 02:28經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價在19日首度突破400美元，比6月觸及的低點漲逾一倍，市值因而上看730億美元，僅次於福斯（VW）與豐田，成為第三大汽車製造商。

特斯拉19日收盤漲2.77%，以404.04美元作收，正式漲破400美元大關，同時比52周低點、6月3日的收盤價178.97美元上漲一倍有餘。20日早盤再漲逾1%。

分析師認為，特斯拉近來股價持續上揚，部分原因是受特斯拉上海廠生產前景的樂觀氛圍所帶動。Wedbush證券公司資深分析師艾夫斯認為，以生產觀點來看，特斯拉上海廠Giga 3的產能將優於預期。他還說，歐洲對特斯拉的需求，一直以來也都優於預期。

1990年代以菸草分析師聞名於華爾街的布萊克認為，特斯拉正利用電池續航力的優勢，抵禦奧迪（Audi）及賓士（Mercedes）等推出電動車的傳統車廠；電池續航力對電動車而言至關重要。

布萊克也說，以特斯拉目前年銷量約40萬輛來看，預估到2024年銷售可達180萬，約占美國車市的10%，屆時特斯拉的稅前息前折舊前攤銷前盈餘（EBITDA）預估可達80億美元，或每股盈餘27美元。

特斯拉近半年股價大起大落，包括第2季虧損比預期大，拖累7月25日股價下挫14%，但上季財報優於預期，又帶動10月24日股價上揚18%，緩解投資人對特斯拉追求成長的策略可能傷害獲利的疑慮。

此後特斯拉股價持續攀升，並以擁有無限成長潛能的題材吸引投資人，這項題材已推升特斯拉的市值領先規模更大的競爭對手。不過，投資人仍關心特斯拉的獲利能力、增產能力及融資需求。

特斯拉上海奧迪

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