Nike營收獲利亮眼

Nike上季營收和獲利皆優於市場預期。 路透 分享 facebook 運動服飾龍頭Nike上季營收和獲利皆優於市場預期，股價卻仍舊下挫，顯示投資人希望看到更大的驚喜。

Nike於美股19日盤後表示，至11月30日止的會計年度第2季獲利11.2億美元，成長32%，每股盈餘為70美分，優於一年前的8.47億美元或每股52美分，高於分析師平均預期的58美分，整體營收則躍增10%至103.26億美元，也優於市場預期的101億美元。

分享 facebook 展望本季，Nike預估營收成長率將達8%-9%，毛利率則會與去年同期持平，維持在45.1%左右。Nike也維持全年度財測不變。

Nike上季經歷不少風波，對香港示威活動的靜默、旗下知名田徑教練沙拉薩捲入禁藥等醜聞、連執行長都準備換人。

雖然Nike上季表現超越預期，但其股價卻未反映出這樣的表現，19日盤中一度觸及歷來新高，但盤後財報公布後股價曾跌逾3.1%，20日早盤開低，跌逾1%。不過該公司也不是第一次碰到這種狀況，從2012年中至今，僅一季財報不如市場預期，但股價卻有三分之一的時間都走跌。

Nike的主要市場北美地區，上季營收比去年同期成長5%，至39.8億美元，主要受鞋類產品帶動，服飾銷售未見成長；成長最快的地區則是大中華地區，營收比一年前勁揚20%，達18.5億美元。

彭博報導，Nike上季是有兩個負面因素：獲利率和庫存。上季毛利率雖提升至44%，但不及分析師預期的44.1%。財務長坎皮恩表示，毛利率是很多因素造成的結果，很多並未直接與產品有關。關稅使此數字下滑40至50個基點，對公司供應鏈和成衣物流的投資也帶來了壓力，匯率波動同樣是因素之一。

Nike上季庫存增加15%，至歷來新高的62億美元，主要是受全球需求強勁的影響，以及工廠即時出貨的比率升高。彭博預估的庫存增幅僅為6.1%。

分析師對Nike的數位轉型依舊樂觀。Nike今年的直接銷售（未透過零售中間商）成長率是其批發銷售的兩倍，目前占整體銷售比率約32%，且應該還會繼續成長。若單看上季，Nike直接銷售成長17%，其中數位銷售成長38%。