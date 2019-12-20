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彭博調查 中國A股明年有望再次交出雙位數漲幅

2019-12-20 16:52經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

中國A股今年以來上漲逾20%，全年有望寫下近五年來最佳表現，來年能否延續漲勢？目前機構投資人仍看好2020年表現，並預期A股將再度跑贏港股。

根據彭博資訊調查，17家券商和基金對上證綜合指數2020年年底預測中值3,500點，和19日收盤價相比還有16%的潛在上漲空間。

相較下，六家機構對香港恆生指數2020年底預測中值為30,250點，代表還有約9%的潛在漲幅。

多數機構看好明年A股會跑贏港股，理由是美中摩擦緩和、中國大陸經濟止穩回升，且股市估值仍有吸引力。雖然大陸經濟基本面良好也能嘉惠代表中國國企股的香港恆生國企指數，但由於香港局勢和經濟尚未趨於穩定，香港大盤仍將壟罩在壓力下。

美中就第一階段貿易協議達成共識，讓投資人對明年全球經濟成長的看法轉趨樂觀。市場對中國大陸經濟明年的預期也好轉，曾任中國人民銀行調查統計司司長的盛松成預測，中國大陸2020年的經濟成長速度至少可達到6%。

拜貿易樂觀情緒以及社會融資數據優於預期之賜，上證指數2019年一開始便走高，4月升抵今年高點3,271點、漲幅逾30%，之後受到貿易談判急轉直下等因素影響而回落，全年漲幅收斂至約20%，但全年仍可望締造2014年以來最大漲幅。

香港恒生指數走勢和滬深指數相仿，4月漲至今年高峰、漲幅一度達到17%，目前漲幅收斂至8%。香港經濟今年預料將陷入萎縮，明年能否改善將取決於反送中示威局勢發展。

中國A股今年以來上漲21%，全年有望寫下近五年來最佳表現。美聯社
中國A股今年以來上漲21%，全年有望寫下近五年來最佳表現。美聯社
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