6個月內翻倍站上400美元 特斯拉股價為什麼這麼神？

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價周四（19日）首度站上400美元，收在404.04美元。使得特斯拉市值達到730億美元，排在德國福斯（Volkswagen）與日本豐田（Toyota）之後，成為全球市值第三高的汽車製造商。只花了大約6個月股價倍翻，究竟吃了什麼補藥？

巴隆周刊（Barrons）訪問知名獨立投資人布萊克（Gary Black）分析指出，特斯拉續航力強的電池是個核心優勢。他認為，買電動車的人最在意電池的效用，這個長處可以讓特斯拉在賓士和奧迪等豪華車品牌陸續也推出電動車後，仍舊跑在前端。

巴隆指出，入門款的的特斯拉Model 3電池續航力超過300英里（約480公里），保時捷新推出的電動車Taycan電池續航只有200英里，遠不如特斯拉Model 3，一輛要賣10萬美元卻大約是Model 3售價的兩倍。

布萊克因而看好特斯拉電動車的銷售前景，以目前特斯拉的銷售一年大約40萬輛來看，他預估在2024年之前，特斯拉總銷量可達180萬輛，占整體市場的10%，屆時每股稅前盈餘可有27美元。以如此水準，布萊克說，特斯拉股價還可再倍翻，上看800美元。

以煙草業分析師成名的布萊克特別提到，注重環境、社會責任的投資人，對「為世界帶來正面影響」很買帳，這一點，有利特斯拉未來展望。

道瓊社則是報導，有些分析師認為推升特斯拉股價的部分原因是對其中國大陸上海廠生產前景的熱切期盼。Wedbush分析師Daniel Ives說：「千兆三廠（Giga 3，指上海廠）以生產觀點來看，產能表現將會優於預期。」中國大陸市場是投資人看好特斯拉明年成長的一大關。