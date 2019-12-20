臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

資安人員表示，含有超過2億6700萬臉書用戶名字、電話的資料庫暴露在網路上，英國每日郵報報導，這些用戶大多住在美國。臉書19日表示，正在調查。

根據Comparitech網站上一則部落格貼文，資料庫最近被公布在某線上駭客論壇，該論壇隸屬於某犯罪集團。

一名臉書發言人向法新社表示，「我們正在調查此事，但我們相信這些資訊可能是在臉書過去幾年為了保護使用者資訊所做的改變之前取得的」。

Comparitech網站表示，網路資安研究員迪亞琴科（Bob Diachenko）發現這個對外開放的資料庫，該資料庫含有臉書使用者的名字、使用者名稱、電話號碼。

臉書正在努力重建信任並緩解民眾對於個資外洩的擔憂之際，再爆出使用者個資外洩。

這並不是第一次臉書使用者資訊被暴露在網路上。根據Engadget網站，今年9月，資安研究員發現另一個資料庫含有與臉書帳號相關的4億1900萬筆紀錄。前年，駭客公布2900萬名使用者的私人資訊。第三方錯誤也使得5億4000萬筆臉書紀錄被公開，今年稍早，超過二萬名臉書員工有途徑獲得六億臉書使用者密碼。

根據法新社，臉書自己做的調查發現，美國及其他地方有8700萬使用者的數據遭該公司洩漏（compromised），此舉違反臉書服務條款。