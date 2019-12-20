羅琳發文力挺因敵視跨性別者被炒的研究人員而惹議

英國一名稅務研究人員因爲拒絕承認男跨女的跨性別者為女人而被開除，將勞資爭議訴諸法院敗訴，哈利波特系列暢銷作家J.K.羅琳19日發推文力挺該名研究人員，引起批評。

英國衛報報導，羅琳在推特上發表有關瑪雅．福斯泰特（Maya Forstater）的言論，福斯泰特之前因為發表一系列被認為「具冒犯性和排他性」的推文，失去國際智庫的工作。她曾說：「男人不能變成女人。」

有1460萬人追蹤的羅琳在推特上說，「隨你怎麼打扮，隨你要怎麼稱呼，隨你和和議的成年人上床，在和平與安全中過美好生活。但是，只因為認定性別是事實就被開除是怎樣？」，並附上標籤#IStandWithMaya（#我力挺瑪雅）。

福斯泰特擔任全球發展中心擔任稅務研究員，今年3月未獲續約。對抗貧窮的智庫全球發展中心在倫敦和華府設有辦事處。

福斯泰特被控轉推敵視跨性別者的資訊，包括一份報紙漫畫，內容是一名跨性別者在倫敦某處泳池向兩名女子暴露私處，文字說明寫道，「沒關係，這是女人的陰莖」。

此外，法院文件指出，福斯泰特曾發文說，「跨性別者（男跨女）參加婦女運動不公平且不安全」。

就業法庭法官泰勒（James Tayler）認為，福斯泰特無權忽視或否認跨性別者的合法權利，並說她的發言是「不受英國法律保護的哲學信仰」，且「不符合人性尊嚴和他人的基本權利」。

福斯泰特發推文說，已收到敗訴判決結果，感到震驚且懷疑。