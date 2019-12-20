陸駐美大使批美插手香港事務 把港當「地緣戰略工具」

中國大陸駐美大使崔天凱19日在美國華府指出，美國一些勢力不斷插手香港事務，有些人想把香港亂局長期化，把香港當作地緣戰略工具，借搞亂香港來遏制中國。

崔天凱表示，中國政府貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

中國大陸駐美大使館19日舉行紀念澳門回歸20周年招待會，美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）、多國駐美國及國際組織使節等，約500人出席。

面對眾多美方嘉賓，崔天凱以英文致詞指出，過去一段時間以來，美國一些勢力不斷插手香港事務，挑戰中國內政，縱容支持暴力犯罪活動，其實質就是要挑戰「一國」、破壞「兩制」。

「有些人想把香港亂局長期化，把香港當作地緣戰略工具，借搞亂香港來遏制中國，絕對不會得逞。」崔天凱說。

崔天凱表示，回歸後的澳門是「一國兩制」成功實踐的典範，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉。

崔天凱還說，「一國兩制」的成功實踐惠及國際社會，為包括美國在內的世界各國帶來重要合作機遇；國際社會與美國各界有識之士普遍支持「一國兩制」，都是保持港澳長期繁榮穩定的「利益相關方」。