鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

相關新聞
美161位眾議員聯名致函 籲展開美台貿易協定談判2019-12-20 10:01
美眾院通過修訂版美墨加貿易協定 和NAFTA有什麼不同？2019-12-20 09:49
俄勒岡州2地驚傳攻擊事件 1死3傷2019-12-19 16:08
又一中國女子 闖川普私人渡假村被捕2019-12-19 16:06
亞裔喝酒臉紅 易得阿茲海默症？2019-12-19 14:29
美軍協防需索無度 駐韓軍費協商破局2019-12-19 14:17
川普海湖莊園 再傳民眾闖入2019-12-19 13:23
美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber2019-12-19 12:52
美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名2019-12-19 10:14
川普靠名嘴治國？這個經典反應 讓情報圈崩潰退散2019-12-19 10:00
川普同黨盟友拿他比耶穌 網路熱議2019-12-19 09:57
學生欠債政府吞？美國當代的「學貸赤字」大論戰2019-12-19 09:53
福斯汽車CEO：川普對全球經濟帶來不穩定性2019-12-19 09:27
737 Max停飛延長 穆迪調降波音信評至A32019-12-19 08:40
華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃2019-12-19 03:37
熱門文章
小媽媽年僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子2019-12-19 12:07
德執政黨：非核家園目標錯了2019-12-20 00:14
地磁北極正加速偏向俄羅斯 速度之快令科學家困惑2019-12-19 12:04
川普遭彈劾但股市淡定 除非此事發生代誌才大條2019-12-19 17:51
眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手2019-12-19 10:30
出門滑倒骨折苦等救護車 英女躺街道6小時身亡2019-12-20 09:27
發動機起火 全日空機長靠單發動機折返福岡2019-12-19 13:18
影／慧眼識寶！他在海邊撿回臘狀怪石 價值逾2千萬2019-12-19 16:12
18歲情侶為存錢上大學在速食店上夜班 不幸觸電雙雙慘死2019-12-19 17:58
小確幸不保？英國發明「傾斜馬桶」 壓縮上班族如廁時間2019-12-19 18:05
早餐悲劇 14歲少年意外刺死4歲妹2019-12-19 22:04
影／川普彈劾案通過，然後呢？2分鐘看後續發展2019-12-19 16:47
早在7千年前人類就開始對抗氣候變遷 證據找到了2019-12-19 21:44
美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber2019-12-19 12:52
取消讓子加一個小錯 圍棋高手李世乭慘輸人工智慧2019-12-19 19:16
8歲女童全身狂滲血流紅眼淚 一天發作5次2019-12-19 20:52
影／揮別藥罐子！癌童完成漫長化療 反應惹哭網友2019-12-19 12:29
違反競爭法規！德國禁止Uber服務2019-12-19 23:35
聽聞川普遭彈劾 新聞節目主持人滿臉哀戚2019-12-19 18:26
美財長米努勤：美中將在1月初簽署第一階段貿易協議2019-12-20 06:32
國中生不滿被笑是同性戀 持槍到學校射殺同學2019-12-19 16:49
川普彈劾案速戰速決？何時送參院 兩黨耍心機2019-12-20 00:05
英女王耶誕午宴 哈利全家缺席改到美國度假2019-12-19 18:09
陸公佈對美關稅第二次排除清單 石化產品暫停加稅2019-12-19 15:07
新聞眼／彈劾川普大秀是假 劍指總統大選是真2019-12-20 00:16
擺脫總統彈劾陰影 美股3大指數創新高2019-12-20 05:56
美國史上第三位總統 川普遭彈劾大事紀2019-12-19 11:01
亞裔喝酒臉紅 易得阿茲海默症？2019-12-19 14:29
維也納芭蕾學院爆虐待學員 鼓勵年幼舞者抽菸瘦身2019-12-19 16:53
莫斯科史上最熱12月 「連櫻花都快開了…」2019-12-20 00:14
美軍協防需索無度 駐韓軍費協商破局2019-12-19 14:17
美財長說貿易協議簽定了激勵標普再創新高 科技股領漲2019-12-20 06:56
澳洲新南威爾斯省發布緊急狀態！大火已釀健康傷害2019-12-19 11:28
陸釋善意！ 對美加稅商品擴大豁免2019-12-19 23:32
挺眾院彈劾 86歲金斯柏嗆川普「不是律師」2019-12-19 16:14
杜魯道：美不應與中簽貿易協議 除非遭押加國人獲釋2019-12-20 09:04
德國人響應減排 搭機旅遊變少了2019-12-20 03:15
美國總統川普彈劾案後續重點一次看2019-12-19 12:25
看兩黨攻防的虛無荒謬：彈劾實是假 大選才是真2019-12-19 17:39
IBM研發電動車無鈷電池2019-12-20 03:15
留言