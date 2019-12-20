鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

美國農業部18日將瓦干達從自由貿易夥伴國家名單中除名，原因並非雙方談判觸礁，而是瓦干達根本不存在於現實世界，是來自漫威超級英雄《黑豹》中的虛構國家。

眼尖的推特用戶Francis Tseng最先在農業部官網中發現這個錯誤，在數百項關稅追蹤清單的條目中，黑豹的家鄉瓦干達也赫然在列。進一步細查可發現，它與美國的貿易品項包括：新鮮蔬菜、生咖啡豆、精油及家畜等。