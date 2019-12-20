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鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

2019-12-20 10:13聯合報 編譯梁采蘩／即時報導

美國農業部18日將瓦干達從自由貿易夥伴國家名單中除名，原因並非雙方談判觸礁，而是瓦干達根本不存在於現實世界，是來自漫威超級英雄《黑豹》中的虛構國家。

眼尖的推特用戶Francis Tseng最先在農業部官網中發現這個錯誤，在數百項關稅追蹤清單的條目中，黑豹的家鄉瓦干達也赫然在列。進一步細查可發現，它與美國的貿易品項包括：新鮮蔬菜、生咖啡豆、精油及家畜等。

農業部發言人伊倫柏根（Mike Illenberg）表示，這是相關人員進行系統測試時的疏失，已經將瓦干達撤下名單。Francis Tseng也在另一則推文中開玩笑指出：「農業部將瓦干達自名單中除名，我想我們也要與他們打貿易戰了。」

眼尖的推特用戶Francis Tseng最先在農業部官網中發現這個錯誤，在數百項...
眼尖的推特用戶Francis Tseng最先在農業部官網中發現這個錯誤，在數百項關稅追蹤清單中，黑豹的家鄉瓦甘達也赫然在列（箭頭處），與美國的貿易品項包括：新鮮蔬菜、生咖啡豆、精油及家畜等。Twitter/@frnsys
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美國農業部18日將瓦干達從自由貿易夥伴國家名單中除名，原因並非雙方談判觸礁，而是...
美國農業部18日將瓦干達從自由貿易夥伴國家名單中除名，原因並非雙方談判觸礁，而是這個國家根本不存在於現實世界，是來自漫威超級英雄《黑豹》中的虛構國家。路透
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