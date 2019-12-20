台灣ADR追隨台股全倒 台積電跌1.9％
台積電周四在美國上市的美國存託憑證（ADR）跟隨台股下跌，未上演除息行情，溢價4.4%。
台積電ADR跌1.9%，收在57.96美元。
美國股市反彈，再次創下新高，美國財政部長米努勤表示，美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，激勵投資人繼續追逐今年以來市值已增加逾5兆美元的漲勢。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.5%，報3,205.37點。道瓊工業平均指數收漲137.68點，漲幅0.5%，報28,376.96點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報8,887.218點。費城半導體指數受美光提振漲0.8%。
台灣加權股價指數昨天大跌103.55點收12,018.90點。台積電跌2.1%，收335元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 83.84 -1.24 84.30 -0.55
中華電 CHT 110.71 -0.03 110.00 0.64
台積電 TSM 349.58 -1.93 335.00 4.35
聯電 UMC 16.41 -1.45 16.70 -1.76
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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