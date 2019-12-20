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美財長米努勤：美中將在1月初簽署第一階段貿易協議

美財長說貿易協議簽定了激勵標普再創新高 科技股領漲

2019-12-20 06:56經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市反彈，再次創下新紀錄，美國財政部長米努勤表示，美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，激勵投資人繼續追逐今年以來市值已增加逾5兆美元的漲勢。

周三小幅走低後，標普500指數周四首次突破3,200點，科技、醫療健保和通訊類股領漲。標普500指數第4季上漲超過7%，今年迄今累計上漲27%。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.5%，報3,205.37點。道瓊工業平均指數收漲137.68點，漲幅0.5%，報28,376.96點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報8,887.218點。費城半導體指數受美光提振漲0.8%。

數據顯示首次申領失業救濟人數下降幅度低於預期，這幾乎沒有改變市場對經濟健康狀況的看法。市場也無視眾議院彈劾川普總統的消息。

米努勤的談話進一步提振樂觀情緒，他周四接受CNBC採訪時表示，協議文本和翻譯已經完成，不會重新磋商。

市場分析師表示，這談話緩解市場的疑慮，有人擔心華盛頓北京之間的分歧可能再次導致貿易協議無法最終完成。

保德信金融集團首席市場策略師Quincy Krosby表示，「在正式簽署協議前，市場疑慮揮之不去」，「即使如此，由於北京和華盛頓都發表了一些積極的評論，看來可能接近簽署貿易協議。」

Slim Jim牛肉干生產商康尼格拉食品（ConAgra Foods）大漲15.9%，該公司發布上季營收和獲利均超過預期。其他包裝食品製造商也大受激勵，標普500消費者必需品指數上漲0.6%。

美光科技上漲2.8%，該公司看好2020年業績將復甦，並表示已獲得向華為銷售部分產品的許可證。

思科漲2.7%，此前巴克萊上調其股票評級。

特斯拉漲2.8%收404.04，首次突破400美元大關，已較6月觸及的近期低點高逾一倍。

米努勤的談話進一步提振市場樂觀情緒。美聯社
米努勤的談話進一步提振市場樂觀情緒。美聯社
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