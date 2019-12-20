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泰國橡膠醜小鴨變天鵝 從保險套材料變身抗皺聖品原料

2019-12-20 01:04經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

泰國憑著銷售保險套及汽車輪胎，成為產值60億美元的全球乳膠生產大國。如今，泰國橡膠產業想把橡膠加入化妝品、並用於防治海岸線遭侵蝕，希望透過橡膠產業轉型，將更多橡膠獲利留在國內。

彭博資訊報導，泰國橡膠過去都輸往國外，製成汽車輪胎、手套及其他製造業產品。近來由於橡膠消費大國中國大陸的汽車銷售放緩，使橡膠行情劇烈震盪。橡膠期貨價格今年以來上漲17%，扭轉過去六年來有五年價格下跌的頹勢。

泰國是全球最大的橡膠生產及出口國，現正努力推廣橡膠的其他用途，以降低橡膠期貨價格震盪所產生的衝擊，例如防治海岸線遭侵蝕、或者成為抗皺乳霜的原料。泰國的天然橡膠產量占全球的三分之一，其中80%都出口用於生產低價值商品。

泰國橡膠局代理局長蘇南認為，泰國不該只有出口橡膠，若先在國內進行加工，對提高橡膠價值來說至關重要。

泰國已受惠於的輪胎製造業務遷離中國大陸的趨勢，目前也打算擴大橡膠的國內用途，包括遊樂場所的地板保護墊，以及用於鄉村道路的路面。

代表約10萬名橡膠樹農民的橡膠生產者網路主席烏塞說，即使如此，泰國仍需擴大橡膠的用途，而這需要產品創新「如果我們想在全世界競爭，就得想出更多具有創意的方式」。例如，一家當地企業正在開發一種產品，運用橡膠生產一種站立式裝置，用來打撈海洋沉積物，及穩固剛種下的紅樹林。

烏塞說，這套樹根保護系統可用來保護河海交界處免受侵蝕。這套系統的天然橡膠含量約為40%，分別高於輪胎的25%、及橡膠路面的不到20%。烏塞預估，能以大約100萬噸的天然橡膠，保護泰國綿延幾百公里長、易受侵蝕的海岸線。

此外，橡膠還能用於生產化妝品這類高價值產品。研究橡膠逾30年的泰國宋卡王子大學生物化學教授菈蓓潘說，她發現天然橡膠中的抗氧化特性有助對抗人體衰老，更棒的是，這類產品也能使用過去常被丟棄的原料。

身處橡膠產業重鎮的宋卡王子大學，每天向當地橡樹農民收集400公升的橡樹汁液，用於提煉及研究。若研究證實，在化妝品及保健食品中添加橡樹汁液是可行的，可望有多達100萬公升的橡樹汁液被加工用於生產這些產品。

菈蓓潘表示，「這有望大幅提升農民的所得，我們能利用橡膠及橡膠萃取物做更多事」。菈蓓潘的研究吸引了部分泰國企業家的目光；這些企業家先前已利用天然橡膠製造抗皺化妝品，目的是改善皮膚光澤和氣色。這款產品名為Apara，含有4%的乳膠萃取物，容量100毫升的產品每瓶零售價約45美元。

泰國橡樹農收集橡樹汁液。路透
泰國橡樹農收集橡樹汁液。路透
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泰國化妝品農民

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