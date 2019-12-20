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東京政府帶頭玩集點 搭電車可換超市紅利點數

2019-12-20 10:31聯合新聞網 綜合報導

東京政府試圖推廣無現金交易。圖／路透
東京政府試圖推廣無現金交易。圖／路透
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東京都政府本月宣布，即將發行專屬於東京都的紅利積點制度「東京Your Coin」，以鼓勵參加環保活動或使用電子貨幣支付的市民。

根據NHK報導，本次試營運，是東京都政府為了同時推行聯合國所宣布的「永續發展目標」，與「無現金交易」這兩項目標而研發出來的政策。具體的實行方式，包括針對避開尖峰時段的「離峰通勤」、自備購物袋消費、塑膠垃圾減量等等，或是其他對於永續發展有幫助的行為進行鼓勵。

根據Impress Watch報導，東急電鐵和三菱綜合研究所已經參與了這項計畫。東急電鐵會提供離峰通勤的乘客、和在東急百貨自備購物袋的消費者，贈送集團超市的紅利點數「Tokyu Point」。

試營運的1月14日到2月底間，這些點數可以當作「東京Your Coin」，在全東京的各東急超市分店使用。三菱研究所則還在調整細節當中，但大致上也朝向「離峰通勤」、「塑膠袋減量」、「自備購物袋」、「容器再利用」等方向規劃，於明年一月到二月期間，在大手町、丸之內、有樂町等地方實施。

為了邁向無現金交易的發展目標，東京都政府計劃在未來正式開發未來東京專屬的數位貨幣。因此，本次試營運的效果，也將納入該計畫的考量當中。

東京塑膠袋環保集點

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