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美擬擴出口管制防堵華為 美科技業先跳腳

2019-12-19 17:32世界日報 中國新聞組／北京19日電

美國政府正考慮加大對華為的出口管制。 圖／路透社資料照片
美國政府正考慮加大對華為的出口管制。 圖／路透社資料照片
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儘管中美達成第一階段經貿協議，美方防堵華為仍不鬆懈。彭博資訊報導，美國商務部有意進一步緊縮美企供應華為晶片或其他關鍵零組件的出口管制，將原訂美企可以供貨華為的最低門檻境外製造比率由現行的75%擴大至90%，最快2020年元月生效。相關消息震撼美國科技業。

本報系經濟日報報導，半導體產業協會（SIA）總裁兼執行長John Neuffer 親自上書美國商務部，強調更嚴格的華為禁令只會對美國造成損害，許多美企供應華為的零組件並非不可替代，若加大對華為管制，美國企業銷售將受打擊。

美國政府今年5月以國家安全為由，將華為列入出口管制黑名單，規定美企供貨華為，必須事先申請許可。不過，部分美企引用美國商務部出口管制規定中的「微量原則」（De Minimis Rule，最低門檻原則）繼續供貨華為。

許多美國科技公司在境外設有營運處，有助這些美企主張其產品可獲得豁免。晶片製造商在世界各地設有設計部門，而且許多製造商已將製造工作委外給亞洲合約承包商。一旦最低豁免條款的門檻提高到90%，眾多美企將難以繼續鑽這個政策漏洞。

報導稱，「微量原則」指美企若能證明產品的主要工作是在國外完成，就能豁免出口限制，目前這個門檻是75%。據了解，行政部門最快明年1月將門檻調高到90%，華為在全球5G與智慧手機具關鍵地位，若美企出貨遭更嚴格的管制，衝擊美國業者甚大。

舉例而言，美企某項供應華為的零組件有80%的製造工作經證明是在美國境外完成，依現行規定可獲豁免，若門檻調高，這項產品就不再受豁免。消息人士說，商務部也準備擴大管制品項。

根據美國商務部資料，「微量原則」是不在美國產製的產品且位於美國境外，其中美國原產且受美國出口管制內容物價值超過25%時，得受美國出口管制規定。

華為5G

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