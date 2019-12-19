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紐西蘭上季GDP成長速度增強 央行或可不必再降息

2019-12-19 09:08經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

紐西蘭經濟在第3季度成長速度加快，彭博資訊說，這可視為紐西蘭經濟放緩已經結束，紐國央行可能不必再繼續降息。

紐西蘭上季國內生產毛額（GDP）年增2.3％，成長率高於第2季的2.1％，表現符合經濟學者的預期。紐西蘭統計局19日發布的數據顯示，第3季GDP較第2季成長0.7%，優於經濟學者預期。

隨著企業信心改善、房價上漲，經濟處於或接近轉折點的跡象日漸增多，進一步降低利率的押注因而下降。紐國央行今年已將其官方現金利率減至紀錄低點的1％；政府上周也宣布了一項紐幣120億元（80億美元）的基礎設施投資計畫，該計畫可望進一步刺激紐西蘭2020選舉年的經濟活動。

紐西蘭奧克蘭市的天際線。 路透
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