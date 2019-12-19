紐西蘭上季GDP成長速度增強 央行或可不必再降息

用LINE傳送

用LINE傳送

紐西蘭經濟在第3季度成長速度加快，彭博資訊說，這可視為紐西蘭經濟放緩已經結束，紐國央行可能不必再繼續降息。

紐西蘭上季國內生產毛額（GDP）年增2.3％，成長率高於第2季的2.1％，表現符合經濟學者的預期。紐西蘭統計局19日發布的數據顯示，第3季GDP較第2季成長0.7%，優於經濟學者預期。