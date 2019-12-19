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美庫存下滑推升油價 黃金、鈀金下跌

2019-12-19 08:29經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周三持穩，因美國原油庫存下降，且美中貿易爭端的進展讓市場預期明年原油需求將增加。美元走高打壓金價；鈀金繼續自紀錄高點回落。

布蘭特原油期貨收漲0.07美元或0.11%，結算價報每桶66.17美元。西德州原油期貨收跌0.01美元或0.02%，結算價報每桶60.93美元。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，截至12月13日當周，美國原油庫存下降110萬桶至4.468億桶，降幅高於市場預期。上周汽油庫存增加250萬桶至2.373億桶，為3月以來最高。

CHS Hedging能源市場分析師Tony Headrick說：「美國庫存減少，加上美中貿易協議等樂觀的需求預期，推動油價走高。」

金價周三下跌，因市場對美國聯準會（Fed）近期內不會降息的預期增強，支撐美元。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,474.91美元。美國黃金期貨小幅下跌0.1%，結算價報每英兩1,478.70美元。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示：「美元走強令金價承壓，貿易協議進展則消除投資人買入黃金或日圓等避險資產的急迫性。」

不過，黃金仍有望寫下2010年以來最大年度漲幅，因經濟衰退疑慮和全球主要央行採取貨幣寬鬆政策。對英國無協議脫歐的疑慮，也支撐金價。

鈀金周二盤中升穿每英兩2,000美元後小幅下滑，周三繼續自紀錄高位回落，下跌1.5%至每英兩1,925.48美元。

金價油價聯準會

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