親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中國網購平台賺很大 印度政府加碼管制

2019-12-18 23:21經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

繼先前施壓電商龍頭亞馬遜和零售巨擘沃爾瑪後，印度政府如今瞄準悄悄在本土電商市場壯大的中國大陸購物應用程式（App）。

日經新聞報導，印度外貿總局（DGFT）上周宣布，海外貨品將不得再以「禮品」名義免稅通關，形同關閉據稱是中國電商時常鑽漏洞避稅的手法，為當局迄今回應當地貿易商怨言的最顯著舉措。印度貿易商指控，中國電商之所以能以低價搶佔印度市場，靠的就是規避進口稅、其他稅種以及法規。

全印度電商賣家協會（AIOVA）發言人說：「自中國進口的貨品比印度賣家的售價便宜50%至60%，他們正衝擊本土小型製造商並威脅上百萬的工作崗位。」AIOVA曾在3月的示威遊行焚毀陸貨，並疾呼當局採取行動。

印度政府近期也要求亞馬遜和沃爾瑪旗下的印度電商Flipkart，詳細說明自家平台上前五大電商的資訊與行銷管理方式。印度零售商指控，這些電商業者祭出大幅折扣和掠奪性定價，傷害了國內商家及傳統雜貨店，促使印度政府有意展開調查。

根據行動App研究公司Sensor Tower，在印度占據領先地位的中國電商平台Club Factory，上個月為全球下載次數最多的購物App。隨著業者在印度重要節慶排燈節（Diwali ）加大促銷力度，11月註冊Club Factory的用戶數高達2,700萬人，幾乎全部皆位於印度。

印度商務部長戈雅（Piyush Goyal）表示，所有網購服務業者須在明年6月以前在本地註冊，以確保能履行法律責任。海關去年6月查獲中國大陸女裝品牌Shein約500件包裹，並查封位在孟買的倉儲。海關表示，大部分貨品申報的金額過低或不實申報。海關近期更加強檢查德里、邦加羅爾及其他貿易關口。

在終止禮品免稅前，印度官員曾考慮對民眾實施限購，但由於執行面太過複雜而作罷。在許多國家，被歸類為禮品且價值低於5,000盧比（約新台幣2,125元）的包裹可免稅通關，但這項規則通常適用於個人間的貨物運輸，而非用於網購交貨。

儘管中國網購App面臨在印度設立據點的壓力，但Club Factory在印度設立三間倉儲後，平均配送時間已縮短至12天以內，使國內平台再度面臨壓力，印度時尚電商Myntra和其他本地服務的配送時間為五至七天。其他中國網購平台則長達數周。

全球會計師事務所組織Grant Thornton的印度執行董事香卡（Vidhya Shankar）說：「中國電商的持續成功，將取決於如何提升訂單完成度以及產品品質。」

繼亞馬遜和沃爾瑪之後，中國電商Club Factory和Shein成為印度政府鎖...
繼亞馬遜和沃爾瑪之後，中國電商Club Factory和Shein成為印度政府鎖定的對象。路透
分享

印度電商網購

延伸閱讀

印度修正公民法 阿薩姆省歧視穆斯林政策恐擴大

影／肉身擋惡警圍毆學生 印度穆斯林女子成示威...

印度警察闖校園打人 4女肉身阻擋暴紅

常任理事國反對 中國撤安理會討論克什米爾提案

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

iPhone中國11月銷售大減 蘋果股價照漲

2019-12-18 20:58

為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰

2019-12-18 20:21

世界經濟論壇：女性要等257年 薪資待遇才能追上男性

2019-12-18 18:06

波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓

2019-12-18 17:43

觸法出口飛機零件給伊朗 美起訴印尼企業

2019-12-18 15:36

緊跟美國腳步…西班牙、挪威都不想用華為5G

2019-12-18 15:29

彭博調查上修台灣明年GDP成長至2.3% 央行2020全年不動

2019-12-18 14:15

特斯拉明年陸產Model 3 計劃下殺八折衝買氣

2019-12-18 14:13

干擾工會違法 三星電子董事長被判刑18個月

2019-12-18 11:33

研究：Juul電子煙尼古丁配方與萬寶路香菸幾乎相同

2019-12-18 10:27

美政府對華為要再出什麼新招 讓美科技業氣到發抖？

2019-12-18 09:20

美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高

2019-12-18 07:00

Fed兩官員均主張除非前景重大變化 否則應一直按兵不動

2019-12-18 06:46

史坦普500指數連升5日 月來最長連漲

2019-12-18 06:16

Netflix海外訂戶 大躍進

2019-12-18 00:23

鈷金屬惹議 牽連五科技巨頭

2019-12-18 00:23

鈀金漲破2,000美元

2019-12-18 00:23

油價、商品行情 小摩、高盛唱旺

2019-12-18 00:22

英脫又生變數 英鎊重貶

2019-12-18 00:19

波音停產737 Max 衝擊美經濟

2019-12-18 00:19

美元牛市 還沒結束

2019-12-18 00:19

輪到歐盟！賴海哲：銷陸農產品將增倍 對歐逆差須減少

2019-12-17 22:50

瑞信：特斯拉在電動車電池領域 傲視業界

2019-12-17 22:13

英國就業人數意外增加 失業率逼近45年來最低

2019-12-17 22:03

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

獨特的睡覺秘訣 教授女兒成功考上醫學院

2019-12-18 16:38

這裡每天近百性侵案...政客只會講幹話 私刑卻成了英雄

2019-12-18 10:00

日本護照全世界最好用 有護照人口卻不到四分之一

2019-12-18 17:01

BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富

2019-12-18 10:39

美政府對華為要再出什麼新招 讓美科技業氣到發抖？

2019-12-18 09:20

波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓

2019-12-18 17:43

影／澳洲爆熱車內如烤爐 高溫80度烤出焦糖色豬肉

2019-12-18 12:46

廁所裡的不速之客 屋主開門竟見18條眼鏡蛇

2019-12-18 16:25

歷史性勝訴！日女記者遭性侵案 獲判330萬日圓賠償

2019-12-18 12:16

汪星人立功！ 海邊散步發現6500萬年魚龍化石

2019-12-18 11:33

維也納芭蕾學院爆虐待學生 鼓勵年幼舞者吸菸保持苗條

2019-12-18 11:13

為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰

2019-12-18 20:21

小女孩表演比「中指」20分鐘 背後原因曝光網笑翻

2019-12-18 19:55

夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離婚出書

2019-12-18 17:53

美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高

2019-12-18 07:00

助產士來不及接醫生沒反應 男嬰一出世摔地撞頭死

2019-12-18 09:39

新娘要求伴娘「素顏出席」婚禮 超瞎理由讓網傻眼

2019-12-18 18:30

大限將屆北韓不回中俄幫腔 美特使將訪北京求團結

2019-12-18 10:45

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00

研究：Juul電子煙尼古丁配方與萬寶路香菸幾乎相同

2019-12-18 10:27

不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了

2019-12-18 22:59

朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

2019-12-18 04:06

川普連任料有更多貿易戰、聯準會主席任滿換人、再減稅

2019-12-18 10:59

干擾工會違法 三星電子董事長被判刑18個月

2019-12-18 11:33

哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

2019-12-18 03:49

美元牛市 還沒結束

2019-12-18 00:19

媽媽的小英雄！7歲女兒從Youtube學CPR 成功救回癲癇母

2019-12-18 09:48

麻省理工教授：北韓恐發射遠程彈道飛彈 送美當耶誕禮

2019-12-18 17:33

緊跟美國腳步…西班牙、挪威都不想用華為5G

2019-12-18 15:29

英男飛越大西洋只為見她 喵星人竟是助攻關鍵

2019-12-18 19:41

只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

2019-12-18 20:47

蘇丹麵包起義發源地慶祝革命周年 麵包多到吃不完

2019-12-18 14:54

特斯拉明年陸產Model 3 計劃下殺八折衝買氣

2019-12-18 14:13

兔唇少女「被批不祥」求職失敗！整容後「雪膚+電眼」人生逆轉

2019-12-18 17:39

除了紐西蘭火山...這些探險旅遊景點也暗藏危機

2019-12-18 16:55

油價、商品行情 小摩、高盛唱旺

2019-12-18 00:22

男子灌木叢求婚卻遭劇毒蜘蛛咬傷 屁股腫脹4天後動彈不得

2019-12-18 16:50

關稅砲火轉向歐盟 美國可能提高歐盟輸美產品關稅

2019-12-18 07:40

熱浪席捲 澳洲全國均溫40.9度創新高

2019-12-18 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top