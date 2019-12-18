中國網購平台賺很大 印度政府加碼管制

繼先前施壓電商龍頭亞馬遜和零售巨擘沃爾瑪後，印度政府如今瞄準悄悄在本土電商市場壯大的中國大陸購物應用程式（App）。

日經新聞報導，印度外貿總局（DGFT）上周宣布，海外貨品將不得再以「禮品」名義免稅通關，形同關閉據稱是中國電商時常鑽漏洞避稅的手法，為當局迄今回應當地貿易商怨言的最顯著舉措。印度貿易商指控，中國電商之所以能以低價搶佔印度市場，靠的就是規避進口稅、其他稅種以及法規。

全印度電商賣家協會（AIOVA）發言人說：「自中國進口的貨品比印度賣家的售價便宜50%至60%，他們正衝擊本土小型製造商並威脅上百萬的工作崗位。」AIOVA曾在3月的示威遊行焚毀陸貨，並疾呼當局採取行動。

印度政府近期也要求亞馬遜和沃爾瑪旗下的印度電商Flipkart，詳細說明自家平台上前五大電商的資訊與行銷管理方式。印度零售商指控，這些電商業者祭出大幅折扣和掠奪性定價，傷害了國內商家及傳統雜貨店，促使印度政府有意展開調查。

根據行動App研究公司Sensor Tower，在印度占據領先地位的中國電商平台Club Factory，上個月為全球下載次數最多的購物App。隨著業者在印度重要節慶排燈節（Diwali ）加大促銷力度，11月註冊Club Factory的用戶數高達2,700萬人，幾乎全部皆位於印度。

印度商務部長戈雅（Piyush Goyal）表示，所有網購服務業者須在明年6月以前在本地註冊，以確保能履行法律責任。海關去年6月查獲中國大陸女裝品牌Shein約500件包裹，並查封位在孟買的倉儲。海關表示，大部分貨品申報的金額過低或不實申報。海關近期更加強檢查德里、邦加羅爾及其他貿易關口。

在終止禮品免稅前，印度官員曾考慮對民眾實施限購，但由於執行面太過複雜而作罷。在許多國家，被歸類為禮品且價值低於5,000盧比（約新台幣2,125元）的包裹可免稅通關，但這項規則通常適用於個人間的貨物運輸，而非用於網購交貨。

儘管中國網購App面臨在印度設立據點的壓力，但Club Factory在印度設立三間倉儲後，平均配送時間已縮短至12天以內，使國內平台再度面臨壓力，印度時尚電商Myntra和其他本地服務的配送時間為五至七天。其他中國網購平台則長達數周。