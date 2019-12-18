孫正義：大學入學應加考人工智慧

日本經濟新聞報導，12月17日，日本軟銀集團會長兼社長孫正義在東京的活動上發表演講時表示：「應將人工智慧（AI）列為大學入學的考試科目」。他表示，如果列為考試科目，學生將努力學習，有助於培養不遜於美國和中國的AI人才。孫正義呼籲，AI將改變世界産業是一貫主張，教育也需要改變。

孫正義分析，自1990年代後半期開始，日本的國內生産總值（GDP）被美國和中國甩開的原因是「在信息革命推進的背景下，失去（增長）引擎」。在中美之間被視為新信息革命的AI競爭日趨激烈，日本「應該將在亞洲打造第一的AI平台定為目標」。